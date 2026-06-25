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25.06.2026 13:40

Θεσσαλονίκη: Γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 55χρονο που έπαθε αλλεργικό σοκ από τσίμπημα μέλισσας

25.06.2026 13:40
melissa_pixabay

Μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση αντιμετώπισαν επιτυχώς οι διασώστες και οι γιατροί του ΕΚΑΒ χθες στη δυτική Θεσσαλονίκη, σώζοντας τη ζωή ενός 55χρονου άνδρα που υπέστη σοβαρό αλλεργικό σοκ.

Όπως αναφέρει το thestival, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 55χρονος δέχθηκε τσίμπημα ενώ βρισκόταν σε μελίσσι, με αποτέλεσμα να εμφανίσει άμεσα συμπτώματα αλλεργικής καταπληξίας (αναφυλακτικό σοκ) και να χάσει τις αισθήσεις του.

Μόλις ελήφθη η κλήση, το Ασυρματικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης έδωσε σήμα κατεπείγοντος, κινητοποιώντας αμέσως τις δυνάμεις του. Στο σημείο έσπευσαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. και Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ) του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, στελεχωμένη με εξειδικευμένο γιατρό.

Μάχη για τη σταθεροποίησή του

Η κατάσταση του άνδρα ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, ωστόσο η εξέλιξη αποδείχθηκε θετική χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά και τον επαγγελματισμό των διασωστών.

Η έγκαιρη εφαρμογή των προβλεπόμενων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η άμεση χορήγηση της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, οδήγησαν στην αναστροφή της κρίσιμης κατάστασης και στην επαναφορά του επιπέδου συνείδησης του ασθενούς.

Αφού οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τις ζωτικές του λειτουργίες, ο 55χρονος διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης για την περαιτέρω παρακολούθηση και αντιμετώπιση της υγείας του.

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