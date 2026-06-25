Φορτηγό στην Αττική Οδό τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος της Ανθούσας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό, όταν φορτηγό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος των διοδίων της Ανθούσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις, καθώς η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγονταν με δυσκολία για αρκετή ώρα. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο και κατασβέστηκε πλήρως, ωστόσο η κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργήθηκε παρέμεινε για αρκετή ώρα μετά το τέλος της επιχείρησης, μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος από το σημείο

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