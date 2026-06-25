Μητσοτάκης και Δένδιας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: «Η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι πόλεμοι»

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, όπου ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program».

Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, καθώς και τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι «αγκαλιάζουν με θέρμη τις νέες τεχνολογίες».

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι μια εικόνα από το μάλλον αλλά μια εικόνα από το παρόν. Είμαι ικανοποιημένος με τη σύμπραξη του ΜΙΤ και των Ενόπλων Δυνάμεων χρησιμοποιώντας ως γέφυρα τον Έλληνα καθηγητή Τριανταφύλλου.

Έτσι θα μπορούμε σε σταθερούς κύκλους για να επιμορφώσουμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους δόκιμους για τις νέες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι πολεμικές επιχειρήσεις» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Όπως εξήγησε «είχαμε την ευκαιρία να εξοικειωθούμε με την τεχνολογία για τα σμήνη των αυτόνομων drones.

Είναι ένας κόσμος που μπορεί να φαίνεται δυσνόητος αλλά ξέρουμε ότι αν θέλουμε να έχουμε την πατρίδα ασφαλή έχουμε υποχρέωση να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας».

«Χτίζουμε θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά των αξιωματικών όχι να σκέφτονται μόνο ως καπετάνιοι αλλά ως επιστήμονες» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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