Θρήνος στην κηδεία του Τάκη Γκώνια στη Λιβαδειά – Ποιοι έδωσαν το παρών στο τελευταίο αντίο στον ποδοσφαιριστή

Βουβός θρήνος στη Λιβαδειά στην εξόδιο ακολουθία για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τάκη Γκώνια, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία μόλις 54 ετών.





Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.

Ο Τάκης Γκώνιας φόρεσε τη φανέλα του Λεβαδειακού, του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, της Σπόρτινγκ Χιχόν στην Ισπανία, του Πανηλειακού, του Πανιωνίου Σμύρνης, ενώ πέρασε και από το ιταλικό ποδόσφαιρο, σε Μεσίνα και Κροτόνε.

Το «παρών» στην κηδεία του Τάκη Γκώνια, που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας έδωσαν φίλοι και οικείοι του, καθώς και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λεβαδειακός, όπου ο Γκώνιας έκανε γνωστό το όνομά του, Γιάννης Κομπότης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και ο Ντανιέλ Μπατίστα, επίσης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Επίσης, παρών ήταν και ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, αλλά και ο παλιός γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Δάρας, που είχε χειρουργήσει τον Γκώνια μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε το 1996.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού και η ανάρτηση του Ολυμπιακού για τον Τάκη Γκώνια

Τον θάνατό του γνωστοποίησε η ΠΑΕ Λεβαδειακός, η οποία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καλό ταξίδι, Τάκη».

Σε συλλυπητήρια ανάρτηση για τον θάνατο του Τάκη Γκώνια προχώρησε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Τάκη Γκώνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

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