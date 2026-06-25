Πανελλήνιες 2026: Ο Ηπειρώτης που, 46 χρόνια μετά, κατάφερε να τελειώσει το εσπερινό σχολείο στη Μυτιλήνη και θα είναι φοιτητής

Η ανέχεια στο ορεινό χωριό Μελισσουργοί της Άρτας, εκείνο το μακρινό 1980 έκανε το 15χρονο απόφοιτο της Α΄ Λυκείου Γιάννη Καραδήμα να πάει στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Σήμερα, 46 χρόνια μετά, απόστρατος από το 2009 αλλά πάντα με το μεράκι της γνώσης, έχοντας πάρει το απολυτήριο Λυκείου από το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις της Μυτιλήνης, ελπίζει ότι από το Σεπτέμβριο θα είναι φοιτητής! Ένα όνειρο ζωής γίνεται πραγματικότητα.

Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε συγκεντρώνοντας 9.375 μόρια, του επιτρέπουν να πιστεύει βάσιμα ότι από το Σεπτέμβριο θα είναι φοιτητής στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα μόρια που συγκέντρωσε είναι κατά πολύ περισσότερα από την περσινή βάση.

«Τότε, το 1980» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιάννης Καραδήμας, μπορούσες να πας στις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων με το που τελείωνες την Α΄ Λυκείου. Δύο χρόνια μετά έπιανες δουλειά. Για βιοποριστικούς λόγους ακολούθησα αυτό το δρόμο. Η πρώτη μου τοποθέτηση ήταν στη Μυτιλήνη. Ήρθε ένας κύκλος μεταθέσεων και τελικά επέστρεψα στη Μυτιλήνη με την οικογένειά μου. Αποστρατεύτηκα, και μπορεί η Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας να έγινε ισότιμη με τα ΤΕΙ και αργότερα με τα ΑΕΙ, αλλά εγώ… δεν είχα τελειώσει το Λύκειο!».

Στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις της Μυτιλήνης, όπου γράφτηκε το 2024, ήταν από τους πιο συνεπείς μαθητές. «Κάθε απόγευμα ερχόταν και παρακολουθούσε τα μαθήματα του» λέει η διευθύντρια του Σχολείου Ευγενία Κορολόγου.

«Η διευθύντρια» λέει ο κ. Καραδήμας, μου πρότεινε να συνεχίσω στο Πανεπιστήμιο. Η ιστορία ήταν ένα κρυφό πάθος για μένα και το τμήμα που θα επιλέξω μια και βρίσκεται και στη Μυτιλήνη και έχει αντικείμενο την Ιστορία είναι ό,τι καλύτερο».

Και για το μέλλον; «Νά ΄μαστε όλοι γεροί» λέει, «να πραγματώνουμε τα όνειρα μας και…να χορεύουμε». Ο Γιάννης Καραδήμας είναι και Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Λέσβου και του χορευτικού του τμήματος.

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