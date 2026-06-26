Ο Τραμπ αποκαλεί την ιρανική επίθεση με drone «ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας εκεχειρίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social, ότι το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον «τέσσερα drone μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν το Στενό του Ορμούζ».

«Ένα από τα Drone χτύπησε σφοδρά το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού πλοίου μεταφοράς φορτίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του», έγραψε ο Τραμπ.

«Καταρρίψαμε άλλα τρία Drone. Προφανώς, πρόκειται για ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός μας», πρόσθεσε.

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