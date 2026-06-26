Άγριο ξύλο στη Βουλή της Γεωργίας: Βουλευτές της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης πιάστηκαν στα χέρια (Video)

Στα χέρια πιάστηκαν βουλευτές της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Γεωργία ενώ ετοιμάζονταν να ψηφίσουν το σχέδιο νόμου για τους «ξένους πράκτορες».

Όλα ξεκίνησαν όταν βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος άρχισε να σπρώχνεται με βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η αναταραχή σύντομα γενικεύτηκε, με άλλους βουλευτές να προσπαθούν να τους χωρίσουν και άλλους να ανταλλάσουν σπρωξιές μεταξύ τους.

Διαβάστε επίσης

Εικόνες αποκάλυψης από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα: Κατεστραμμένα κτίρια και υποδομές – Ομάδες διάσωσης αγωνίζονται με τον χρόνο για τους επιζώντες

Οι ισραηλινές φυλακές ως μέσο εξόντωσης Παλαιστίνιων: Σοκάρει η εικόνα φωτορεπόρτερ μετά από 8 μήνες κράτησης

Σε «γκρίζα ζώνη» οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν: Εύθραστη διαπραγμάτευση, ανύπαρκτη εμπιστοσύνη – Αβέβαιη η κατάσταση στο Ορμούζ