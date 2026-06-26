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26.06.2026 20:26

Άγριο ξύλο στη Βουλή της Γεωργίας: Βουλευτές της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης πιάστηκαν στα χέρια (Video)

26.06.2026 20:26
georgia

Στα χέρια πιάστηκαν βουλευτές της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Γεωργία ενώ ετοιμάζονταν να ψηφίσουν το σχέδιο νόμου για τους «ξένους πράκτορες».

Όλα ξεκίνησαν όταν βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος άρχισε να σπρώχνεται με βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η αναταραχή σύντομα γενικεύτηκε, με άλλους βουλευτές να προσπαθούν να τους χωρίσουν και άλλους να ανταλλάσουν σπρωξιές μεταξύ τους.

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