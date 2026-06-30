«Εργαλειοποίηση» βλέπει ο πρωθυπουργός της Αρμενίας για την αναγνώριση της Γενοκτονίας από την κυβέρνηση του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας όχι μόνο δεν πανηγύρισε για την αναγνώριση της Γενοκτονίας από την Τουρκία, στην οποία προχώρησε το Ισραήλ, αλλά το κατηγόρησε για εργαλειοποίηση.

Σύμφωνα με το armenian press, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν αντιμετώπισε εντελώς ψυχρά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι «δεν βλέπω την ανάγκη να απαντήσω».

«Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να απαντήσουμε, καθώς πιστεύουμε ότι η αποχή από το ζήτημα της εργαλειοποίησης της Γενοκτονίας των Αρμενίων είναι προς το συμφέρον της Δημοκρατίας της Αρμενίας», επισήμανε.

Στις 28 Ιουνίου, η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε ομόφωνα πρόταση που υπέβαλε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε δηλώσει ότι υποστηρίζει την πρόταση για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων».

Αρμενία και Τουρκία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία επαναπροσέγγισης και εξομάλυνσης των σχέσεών τους η οποία ξεκίνησε μετά τον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ το 2020.

Διαβάστε επίσης

Βενεζουέλα: Μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, μεταφέρθηκαν στη χώρα και λίγες ώρες μετά βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια



Άγριο έγκλημα στο Τέξας: Αδελφές και μια φίλη τους μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου μητέρα 5 παιδιών – Το εξοργιστικό βίντεο της σύλληψης



Καθολική Αρχιεπισκοπή Σαν Φρανσίσκο: 395 εκατ. αποζημίωση σε παιδιά – θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και «συγγνώμη»