search
ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 21:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2026 19:57

Αλβανία: Διαδηλωτές πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών – Ένταση και συλλήψεις (Videos)

30.06.2026 19:57
alvania-eksot

Διαδηλωτές συνελήφθησαν βίαια σήμερα, Τρίτη 30/6, στην Αλβανία, αφού πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί μπροστά από το Κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου γινόταν συνεδρίαση της ολομέλειας, με τους διαδηλωτές να ζητούν την κατάργηση ενός νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές – ένας νόμος που θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ ενός σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό το σχέδιο κατασκευής πολυτελών ξενοδοχείων σε μια προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα και την οργή Αλβανών πολιτών, που διαδηλώνουν καθημερινά από τις 30 Μαϊου.

Σήμερα, διαδηλωτές, οι οποίοι ζητούν επίσης την παραίτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, πέταξαν δεκάδες αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό που τους χώριζε από τα οχήματα, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έρευνα για τη στάση της αστυνομίας απέναντι στους διαδηλωτές

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να πέφτουν στο έδαφος και αστυνομικοί φαίνονται να τους περνούν βίαια χειροπέδες.

Ο Αλβανός Συνήγορος του Πολίτη Έντρι Σαμπάνι δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι «ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας». «Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές», πρόσθεσε.

Αργά το μεσημέρι, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το αστυνομικό τμήμα των Τιράνων για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Λίγο πριν τις 17:00 τουλάχιστον δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με το συγκεντρωμένο πλήθος να ζητωκραυγάζει.

Διαβάστε επίσης:

Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: Μια ήττα και… δυόμιση νίκες για τον Ντόναλντ Τραμπ

Βενεζουέλα: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τους αγνοούμενους – 16.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι – Καμπανάκι από τον ΠΟΥ για επιδημίες

Τα τελευταία αναλογικά σταθερά τηλέφωνα της Φινλανδίας «σιωπούν» μετά από 150 χρόνια





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstantinos-mitsotakis
LIFESTYLE

Στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

mpakogianni – doudonis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Κόντρα Μπακογιάννη – Δουδωνή για το άρθρο 86 – Ο… λαϊκισμός και η… πεθερά της Επιτροπής

petralona
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανικός εξηγεί τι οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Δεν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, πέντε συλλήψεις

nikos_xatzinikolaou
MEDIA

Νίκος Χατζηνικολάου: «Μην μου μιλάτε όταν μιλάω» – Η ενόχληση με το control την ώρα του δελτίου

nikos_bistis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπίστης σε ΠΑΣΟΚ: Οι θέσεις μου για την εξωτερική πολιτική είναι σταθερές εδώ και χρόνια – Δεν ανήκω στα όργανα της ΕΛΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

falaina new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιβραλτάρ: Φάλαινες περικύκλωσαν γιοτ για 3 ώρες και το κατέστρεψαν - Συγκλονιστικό βίντεο

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

kalx tu
ΚΑΛΧΑΣ

Βροχή από γκάλοπ, μόνο η Γεροβασίλη σίγουρη για Τσίπρα, ο Καραμέρος και ο Κραουνάκης, η στάση του Καστανίδη, η αποχώρηση Χουρδάκη και η απουσία Γαλανού

venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 21:15
konstantinos-mitsotakis
LIFESTYLE

Στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

mpakogianni – doudonis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Κόντρα Μπακογιάννη – Δουδωνή για το άρθρο 86 – Ο… λαϊκισμός και η… πεθερά της Επιτροπής

petralona
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανικός εξηγεί τι οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Δεν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, πέντε συλλήψεις

1 / 3