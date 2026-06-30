Αλβανία: Διαδηλωτές πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών – Ένταση και συλλήψεις (Videos)

Διαδηλωτές συνελήφθησαν βίαια σήμερα, Τρίτη 30/6, στην Αλβανία, αφού πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί μπροστά από το Κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου γινόταν συνεδρίαση της ολομέλειας, με τους διαδηλωτές να ζητούν την κατάργηση ενός νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές – ένας νόμος που θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ ενός σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING 🚨 – 6 protesters have now been arrested following clashes outside #Albania's Parliament.

​A heavy-handed police response triggered after citizens egged politicians' cars. Protesters are refusing to leave, demanding the immediate release of the detainees. #Tirana 🇦🇱🦩 https://t.co/sCgOXnZRox pic.twitter.com/DBVnBUEluS — Tirana Report (@Tirana_Report) June 30, 2026

Αυτό το σχέδιο κατασκευής πολυτελών ξενοδοχείων σε μια προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα και την οργή Αλβανών πολιτών, που διαδηλώνουν καθημερινά από τις 30 Μαϊου.

Σήμερα, διαδηλωτές, οι οποίοι ζητούν επίσης την παραίτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, πέταξαν δεκάδες αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό που τους χώριζε από τα οχήματα, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

In #Albania, anti-government protests have entered their 31st day. Today, citizens pelted the cars of MPs and government ministers with eggs outside the Parliament building. #Tirana #Albania #protest #AntiGov pic.twitter.com/E2zvTienPL June 30, 2026

Έρευνα για τη στάση της αστυνομίας απέναντι στους διαδηλωτές

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να πέφτουν στο έδαφος και αστυνομικοί φαίνονται να τους περνούν βίαια χειροπέδες.

Police in #Albania used force against protesters on Tuesday as they were throwing eggs at the cars of members of the #Albanian Parliament on the 31st day of the protests. Citizens are demanding the resignation of Prime Minister #EdiRama's government. pic.twitter.com/xAWSuEQkhO June 30, 2026

Ο Αλβανός Συνήγορος του Πολίτη Έντρι Σαμπάνι δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι «ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας». «Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές», πρόσθεσε.

Αργά το μεσημέρι, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το αστυνομικό τμήμα των Τιράνων για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Λίγο πριν τις 17:00 τουλάχιστον δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με το συγκεντρωμένο πλήθος να ζητωκραυγάζει.

🆕️ High tension at #Albania's Parliament. Protesters brought a trash container right to the entrance, symbolic of the corrupt political establishment.

🚨 ​Clashes broke out, leading to at least two arrests. ​Protesters are now rallying in front of the Police Directorate. 🦩 https://t.co/wqpxz3DK2X pic.twitter.com/bz42A2eNR6 — Tirana Report (@Tirana_Report) June 30, 2026

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