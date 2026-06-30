Τα τελευταία αναλογικά σταθερά τηλέφωνα της Φινλανδίας «σιωπούν» μετά από 150 χρόνια

Η Φινλανδία αποσύνδεσε το παραδοσιακό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας μετά από σχεδόν 150 χρόνια λειτουργίας του, με την σκανδιναβική χώρα να γίνεται έτσι η τελευταία που κάνει τη μετάβαση προς τις ψηφιακές υποδομές.

Η Εσθονία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία έχουν ήδη κάνει το βήμα αυτό, ενώ πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο αναπτύσσουν καλώδια οπτικών ινών ικανά να υποστηρίξουν τόσο υπηρεσίες διαδικτύου όσο και φωνητικές κλήσεις.

Το φινλανδικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας πρωτολειτούργησε τη δεκαετία του 1880, αλλά όπως και αλλού, η ψηφιακή επανάσταση έχει σαρώσει την παλιά τεχνολογία που βασίζεται σε σύρματα χαλκού.

Η Φινλανδία, έδρα της Nokia, εταιρείας πρωτοπόρου της κινητής τηλεφωνίας, έχει δει τη χρήση των σταθερών τηλεφώνων να αντικαθίσταται από την κινητή τεχνολογία.

Η Elisa, ο τελευταίος μεγάλος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας με δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας με βάση το χαλκό, σηματοδότησε το τέλος αυτής της υπηρεσίας με μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τόπι Μάνερ και του Γιάρκο Σαριμάκι, διευθυντή του εθνικού οργανισμού επικοινωνιών και μεταφορών.

Οι δύο άνδρες μίλησαν για τις αναμνήσεις τους από τις εποχές που υπήρχαν μόνο σταθερά τηλέφωνα.

Ο Μάνερ θυμήθηκε τα εφηβικά του χρόνια στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1980, όταν τηλεφωνούσε στο σπίτι του μία φορά την εβδομάδα σε προκαθορισμένη ώρα για να βεβαιωθεί ότι όλη η οικογένεια ήταν εκεί. Συζήτησαν επίσης το μέλλον της κινητής τεχνολογίας πριν τερματίσουν την τηλεφωνική τους επικοινωνία με ένα «kuulemiin» («τα λέμε αργότερα» στα φινλανδικά).

Η Elisa είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι θα σταματούσε τη λειτουργία του χάλκινου δικτύου της τον Ιούνιο, δηλώνοντας τότε ότι είχε μόνο «ορισμένες χιλιάδες» συνδρομητές μόνο για σταθερή τηλεφωνία και ότι επί χρόνια δεν είχε νέους συνδρομητές.

Οι μόνοι πάροχοι συνδρομών σταθερής τηλεφωνίας στη Φινλανδία είναι πλέον ορισμένοι τοπικοί πάροχοι, οι οποίοι διαχειρίζονται σήμερα μερικές χιλιάδες συνδρομές για τοπικές κλήσεις, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Yle.

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