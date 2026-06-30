Συναγερμός σε πτήση για το Τελ Αβίβ: Λάθος σήμα αεροπειρατείας από τον πιλότο σήκωσε μαχητικά στον αέρα

Αναστάτωση προκλήθηκε στις ισραηλινές Αρχές όταν κυβερνήτης αεροσκάφους της βουλγαρικής Electra Airways, που εκτελούσε το δρομολόγιο Βαρσοβία – Τελ Αβίβ, ενεργοποίησε κατά λάθος από το πιλοτήριο το σήμα αεροπειρατείας.

Ο πιλότος ενημέρωσε λίγο αργότερα πως δεν υπήρχε ζήτημα ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι η ενεργοποίηση του συναγερμού οφειλόταν σε ανθρώπινο σφάλμα.

Παρά τις εξηγήσεις, τέθηκαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν, ενώ αποφασίστηκε να αλλάξει πορεία το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 180 άτομα.

Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης ζήτησε άδεια προσγείωσης στην Κύπρο, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε, καθώς το αεροδρόμιο δεν είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει την πτήση λόγω αυξημένης κίνησης. Τελικά, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τη Σόφια.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό ασφαλείας ή για τρομοκρατική ενέργεια.

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