Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: Μια ήττα και… δυόμιση νίκες για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε την Τρίτη μια ευρεία αντίληψη για το δικαίωμα ιθαγένειας λόγω γέννησης, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δηλώνει ότι τα παιδιά που γεννιούνται από γονείς που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες παράνομα ή προσωρινά δεν είναι Αμερικανοί πολίτες.

Η απόφαση, σύμφωνα με την μακροχρόνια δικαστική ερμηνεία της 14ης Τροποποίησης, έρχεται την τελευταία ημέρα της θητείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που επικεντρώθηκε στις εκτεταμένες αξιώσεις του Τραμπ για προεδρική εξουσία – και σε μεγάλο βαθμό αποφάνθηκε υπέρ του.

Στις άλλες αποφάσεις του την Τρίτη, το δικαστήριο επικύρωσε νόμους σε περίπου τις μισές πολιτείες που απαγορεύουν στα τρανς κορίτσια και γυναίκες να παίζουν στις αθλητικές ομάδες δημόσιων σχολείων και κολεγίων τους και κατήργησε τα όρια στις δαπάνες των κομμάτων στις ομοσπονδιακές εκλογές.

Τη Δευτέρα, το δικαστήριο χάρισε στον Τραμπ μια σημαντική νίκη επικυρώνοντας τις απολύσεις ανεξάρτητων επικεφαλής ομοσπονδιακών υπηρεσιών κατά βούληση, με εξαίρεση την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ, η οποία θα διατηρήσει τη θέση της ενώ αγωνίζεται ενάντια στην προσπάθεια του προέδρου να την απολύσει λόγω ισχυρισμών για απάτη στεγαστικών δανείων.

Είναι η δεύτερη φορά φέτος που το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει μια σημαντική πρωτοβουλία του Τραμπ. Τον Φεβρουάριο ακύρωσε την απόφασή του να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Τραμπ λέει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν «μεγάλη» νίκη

Ο πρόεδρος πανηγύρισε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε έναν ομοσπονδιακό εκλογικό νόμο και διευκόλυνε τους μεγάλους δωρητές να αποφύγουν τα όρια στις ατομικές συνεισφορές προς τους υποψηφίους.

«ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΕΠΟΥΜΠΑΛΙΚΟΥΣ και, το πιο σημαντικό, την Πρώτη Τροπολογία!» δημοσίευσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος έχει καταστήσει την αντίθεσή του στους τρανς αθλητές κεντρικό στοιχείο των ομιλιών του και ασπάστηκε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ορίζει ότι οι πολιτείες μπορούν να απαγορεύσουν στους αθλητές να συμμετέχουν σε γυναικείες και γυναικείες ομάδες.

«ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ», είπε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ουάου! Αυτό βγάζει από το τραπέζι αυτή την γελοία κατάσταση!!!»

Το δικαστήριο αποφάνθηκε με ψήφους 6-3 κατά της εντολής του Τραμπ για την ιθαγένεια

Το δικαστήριο αποφάνθηκε με ψήφους 6-3 κατά της εντολής του Τραμπ. Οι διαφωνούντες ήταν οι δικαστές Clarence Thomas, Samuel Alito και Neil Gorsuch.

Ωστόσο, μόνο πέντε από τους έξι που αποτελούσαν την πλειοψηφία – ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου John Roberts, η συναδέλφισσά του συντηρητική δικαστής Amy Coney Barrett και οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές του δικαστηρίου Sonia Sotomayor, Elena Kagan και Ketanji Brown Jackson – συμφώνησαν ότι η προτεινόμενη οδηγία του Τραμπ ήταν αντισυνταγματική.

Ο Συντηρητικός Δικαστής Brett Kavanaugh συμφώνησε με το τελικό αποτέλεσμα της απόφασης, αλλά είχε διαφορετική άποψη για το σκεπτικό.

Είπε ότι η εντολή του Τραμπ δεν παραβίαζε το Σύνταγμα των ΗΠΑ, αλλά παραβίαζε τον ομοσπονδιακό νόμο που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1940 και ορίζει ότι τα άτομα που γεννιούνται στις ΗΠΑ είναι πολίτες κατά τη γέννησή τους.

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