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01.07.2026 10:36

Νέα επίθεση Νετανιάχου σε Ερντογάν: «Ας ηρεμήσει λιγάκι, οι μέρες της οθωμανικής αυτοκρατορίας τελείωσαν»

01.07.2026 10:36
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Οι εκατέρωθεν προσωπικές επιθέσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζονται. Ο Νετανιάχου αυτή τη φορά, είπε πως ο Ερντογάν θα πρέπει να «ηρεμήσει», ως προς την ρητορική του προς το Ισραήλ.

Σε συνέντευξη στο Channel 14 αφού πρώτα είπε πως τον «ανησυχεί» η επιθετική ρητορική της Άγκυρας, πρόσθεσε: «αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της παρακμής της εξουσίας του Ιράν. Το Ιράν είναι ο ακραίος σιιτικός άξονας, ενώ η Τουρκία αντιπροσωπεύει τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας – ένα εξίσου ακραίο κίνημα».

Αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, είπε: «Αυτά που λέει ο Ερντογάν για την επιθυμία του να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ… νομίζω ότι έχει ξεχάσει ότι τα 400 χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας έχουν φτάσει στο τέλος τους. Σήμερα, εδώ υπάρχει ένα ισχυρό κράτος, που ονομάζεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Υπάρχει ο λαός του Ισραήλ. Και υπάρχει μια κυβέρνηση του Ισραήλ. Και θα ήταν σοφό εκ μέρους του να ηρεμήσει».

Και πρόσθεσε: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και νομίζω ότι έχουμε δείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε». 

Ο Νετανιάχου, εκτός από την επίθεση κατά του Ερντογάν, μιλησε για «δυνάμεις που η μία παρακμάζει και άλλη αναδύεται», σχολιάζοντας πως το «Κράτος του Ισραήλ αναδύεται ταχύτερα». Το σχόλιο ήρθε σε ερώτηση για την διαφύλαξη των συνόρων και το γεγονός ότι το Ισραήλ προσπαθεί να ελέγξει εδάφη στο νότιο Λίβανο.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:49
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