Ο Νετανιάχου… θορυβήθηκε από τις απειλές Ερντογάν κατά του Ισραήλ – «Θα ενημερώσω τον Τραμπ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ, στάθηκε στις συνεχείς επιθέσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, φαίνεται να έχει πάρει πολύ σοβαρά αυτή τη φορά τις επιθέσεις του Τούρκου Προέδρου καθώς ανέφερε ότι η «κλιμάκωση των απειλών» επιβάλλει να ληφθούν σοβαρά τα λεγόμενα.

«Σχεδόν δεν περνά ημέρα, χωρίς ο Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Παίρνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, γιατί, αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι, όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά» φέρεται να είπε σύμφωνα με τους Times of Israel.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου φέρεται να τόνισε ότι θα ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ -που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Ερντογάν-για τις λεκτικές επιθέσεις.

«Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε» ανέφερε.

Ο Ερντογάν, καθώς και άλλοι υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι, έχουν εντείνει τις απειλητικές δηλώσεις κατά της Ισραηλινής κυβέρνησης, με τον υπ. Εσωτερικών να καλεί μάλιστα τη χώρα του να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ, ελπίζοντας να γίνει… νομάρχης.

Αντιδράσεις στη Τουρκία για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμένιων από το Ισραήλ

Η Τουρκία την ίδια στιγμή, κατήγγειλε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915 από το Ισραήλ ως μια “πολιτική απόφαση” που έχει στόχο να καλύψει “τα εγκλήματα” που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα.

“Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα με την πολιτική απόφαση που υιοθέτησε και αφορά τα γεγονότα του 1915”, δήλωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Τουρκία, η οποία κατηγορεί τακτικά το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας – κατηγορία την οποία αρνείται το Ισραήλ- απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο “γενοκτονία” για να περιγράψει τις σφαγές των Αρμενίων επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Διαβάστε επίσης

Βενεζουέλα: Στους 1.450 οι νεκροί – Παρατείνεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους



Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο

ΗΠΑ: Τρεις πυροσβέστες νεκροί και δύο τραυματίες από τις φονικές πυρκαγιές