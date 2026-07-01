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01.07.2026 11:35

Ρωσία: Η στιγμή που ουκρανικός πύραυλος χτυπά εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας στο Βόλγκογκραντ (video)

01.07.2026 11:35
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Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που η Ουκρανία χτυπάει με πύραυλο εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας.

Ο πύραυλος κρουζ FP-5 Flamingo φαίνεται στον εναέριο χώρο της ρωσικής πόλης την στιγμή που πέφτει πάνω στο εργοστάσιο Titan-Barrikady προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.

Από την έκρηξη υπάρχουν τουλάχιστον 10 τραυματίες σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για επιτυχημένο πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ρωσικές αμυντικές βιομηχανίες, η οποία κατασκευάζει εκτοξευτές για τα στρατηγικά πυραυλικά συστήματα Yars, Topol-M και Iskander-M, καθώς και βαρύ πυροβολικό και άλλα στρατιωτικά συστήματα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:53
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