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01.07.2026 15:58

Έκκληση για αναστολή του νέου συστήματος ελέγχων της ΕΕ κατά την περίοδο αιχμής των διακοπών – Μισογεμάτα αναχωρούν τα αεροπλάνα

01.07.2026 15:58
aerodromio

Οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια ζήτησαν την αναστολή του νέου συστήματος βιομετρικών συνοριακών ελέγχων της ΕΕ κατά την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών διακοπών, λέγοντας ότι ορισμένες πτήσεις φεύγουν μισογεμάτες και οι επιβάτες δυσκολεύονται σε ουρές έως και πέντε ωρών.

Σε επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια ζήτησαν την επιλογή αναστολής των ελέγχων στο πλαίσιο του συστήματος, φοβούμενες ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί πολύ κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης θερινής περιόδου.

«Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο», δήλωσε η ACI Europe, η οποία εκπροσωπεί τα αεροδρόμια και η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, η οποία εκπροσωπεί τις αεροπορικές εταιρείες. «Οι επιβάτες έχουν ήδη αναγκαστεί να περιμένουν σε ουρές για μεγάλα χρονικά διαστήματα έξω από τα κτίρια των τερματικών σταθμών και σε εκτεθειμένες πίστες, επειδή οι εγκαταστάσεις ελέγχου των συνόρων δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν τις αφίξεις αρκετά γρήγορα.

Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν μισοάδεια αεροπλάνα κατά το κλείσιμο των πυλών, ενώ οι επιβάτες έχουν κολλήσει σε ουρές ελέγχου στα σύνορα».

Ορισμένα αεροπλάνα αναγκάστηκαν να καθυστερήσουν την απογείωση ενώ περιμένουν επιβάτες, με τις ομάδες να αναφέρουν ότι οι ουρές φτάνουν έως και πέντε ώρες στις ώρες αιχμής, ενώ άλλες αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους επιβάτες.

Οι φορείς κάλεσαν την επιτροπή να επιτρέψει στα αεροδρόμια να «αναστείλουν πλήρως» τους ελέγχους «κάθε φορά που ο όγκος των επιβατών υπερβαίνει την επιχειρησιακή ικανότητα των εγκαταστάσεων ελέγχου στα σύνορα» κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Δήλωσαν ακόμη ότι οι συνοριακές αρχές, τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται «υπό μη βιώσιμη πίεση» και ζήτησαν «άμεση παρέμβαση πριν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω κατά την αιχμή της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου».

Το σύστημα, το οποίο έχει εισαχθεί σταδιακά από τον περασμένο Οκτώβριο, απαιτεί από τους πολίτες εκτός ΕΕ να εγγράφονται με δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία στο αεροδρόμιο προορισμού τους. Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, με την Ελλάδα να αναστέλλει τους βιομετρικούς ελέγχους για τους Βρετανούς ταξιδιώτες μέχρι τον Σεπτέμβριο για να αποτρέψει τις καλοκαιρινές διαταραχές.

Τον Μάιο, η γαλλική αστυνομία ανέστειλε προσωρινά τους επιπλέον ελέγχους στο λιμάνι του Ντόβερ και την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής των αεροδρομίων της Ρώμης δήλωσε ότι θα πρέπει να αναστείλει το σύστημα για τους πολίτες εκτός ΕΕ για να αποφευχθεί μια καταστροφή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Ορισμένοι διεθνείς ταξιδιώτες επανεξετάζουν τα ταξίδια τους στην Ευρώπη λόγω της προοπτικής υπερβολικών καθυστερήσεων στα σύνορα», ανέφεραν οι ομάδες του κλάδου. «Αυτό υπονομεύει τη φήμη της Ευρώπης, ιδίως τον ευρωπαϊκό τουρισμό και τη συνδεσιμότητα. «Η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμπιστοσύνη στο κανονιστικό πλαίσιο… διακυβεύονται».

Παρά τους κανόνες που επιτρέπουν στις χώρες κάποια ευελιξία να παρακάμπτουν ορισμένους από τους ελέγχους, εξακολουθούν να σχηματίζονται «υπερβολικές ουρές», ανέφερε η επιστολή.

Οι φορείς δήλωσαν επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία για να συνεχιστεί η αναστολή των ελέγχων από τον Σεπτέμβριο, όταν οι κανόνες που επιτρέπουν κάποια ευελιξία για την παράκαμψη ορισμένων ελέγχων πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά «υπό σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές συνθήκες».

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αναμένεται να χειριστούν περίπου 40 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, ανέφεραν οι ομάδες.

«Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν την πραγματικότητα της τρέχουσας κατάστασης και τι θα κάνει το σύστημα αερομεταφορών μας τις επόμενες εβδομάδες», προειδοποίησε η επιστολή.

Οι ομάδες δήλωσαν ότι η δυνατότητα αναστολής των νέων συνοριακών ελέγχων είναι απαραίτητη μέχρι να υπάρξει αρκετό προσωπικό για να λειτουργήσει το σύστημα και τα αυτοματοποιημένα περίπτερα να είναι επαρκώς αξιόπιστα.

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