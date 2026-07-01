Δύο άτομα ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building της Νέας Υόρκης, υψώνοντας πανό (Video)

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Δύο άτομα εθεάθησαν με ένα πανό στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Τετάρτης.
Οι δύο τους, που φαίνεται να είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα, φορούσαν μάσκες.
«Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει ειρήνη», γράφει το πανό.
Δεν ήταν άμεσα σαφές πώς κατάφεραν να σκαρφαλώσουν μέχρι την κορυφή του πύργου μετάδοσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για τους τοπικούς σταθμούς, σε ύψος 443 μέτρων από το πεζοδρόμιο, στο κεντρικό Μανχάταν.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στο μεσημέρι της Τετάρτης. Αφού έφτασαν στην κορυφή και ύψωσαν το πανό, ο ένας από τους δύο άρχισε να κατεβαίνει, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στην κορυφή.
Ένα ελικόπτερο της αστυνομίας ανταποκρίθηκε στο σημείο. Αργότερα τα δύο άτομα άρχισαν να κατεβαίνουν από την κορυφή.
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