Βενεζουέλα: Στο χρώμα του αίματος βάφτηκε ο ουρανός – Τι είναι το φαινόμενο candilazo που ανησύχησε τους κατοίκους (Video)

Λίγες μέρες αφότου ισχυροί σεισμοί κατέστρεψαν περιοχές της Βενεζουέλας, οι κάτοικοι του Καράκας σήκωσαν το βλέμμα τους για να δουν ένα άλλο εξαιρετικό θέαμα: έναν ουρανό σε χρώμα έντονα πορφυρό καθώς ο Ήλιος δύει κάτω από τον ορίζοντα.

Τα βίντεο του φαινομένου εξαπλώθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εικασίες ότι συνδεόταν με την πρόσφατη σεισμική καταστροφή. Ενώ ο συγχρονισμός τροφοδότησε φήμες για τα λεγόμενα «φώτα σεισμού» και άλλες ασυνήθιστες εξηγήσεις, οι επιστήμονες λένε ότι το εντυπωσιακό θέαμα έχει μια πολύ πιο συνηθισμένη αιτία.

Γνωστό τοπικά ως candilazo, το έντονο κόκκινο ηλιοβασίλεμα προκύπτει από έναν συνδυασμό ηλιακού φωτός, αερομεταφερόμενων σωματιδίων και ατμοσφαιρικών συνθηκών. Αν και οι πρόσφατοι σεισμοί μπορεί να έχουν αυξήσει το δημόσιο άγχος, οι ερευνητές λένε ότι ο πορφυρός ουρανός ήταν ένα παράδειγμα απόλυτα εξηγήσιμης ατμοσφαιρικής οπτικής και όχι απόδειξη σεισμικής δραστηριότητας.

Τι προκάλεσε τον αιματοβαμμένο ουρανό πάνω από το Καράκας

Το βράδυ της 30ής Ιουνίου, ο ουρανός πάνω από το Καράκας έγινε ασυνήθιστα βαθύς κόκκινος, με βίντεο να δείχνουν γειτονιές λουσμένες σε κατακόκκινο φως. Ένα ευρέως διαδεδομένο βίντεο που δημοσιεύτηκε από λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Βενεζουέλας κατέγραψε τη δραματική σκηνή καθώς οι κάτοικοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι τον λαμπερό ορίζοντα.

🇻🇪 – Videos of a striking red sky over Venezuela — locally called a "candilazo" — have gone viral since the June 24 earthquakes, and they're being used to push conspiracy theories.



Here's what's actually happening. The red sky is a real and well-known atmospheric phenomenon: at… pic.twitter.com/MKRgPStGzF — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 1, 2026

Το θέαμα έλαβε χώρα λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου η Βενεζουέλα χτυπήθηκε από ένα σπάνιο διπλό σεισμό, κατά τον οποίο σημειώθηκαν δύο ισχυροί σεισμοί με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλον, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε διάφορα μέρη της χώρας. Ο συγχρονισμός οδήγησε πολλούς χρήστες στο διαδίκτυο να αναρωτηθούν αν ο κατακόκκινος ουρανός σχετιζόταν με κάποιο τρόπο με τους σεισμούς.

Ωστόσο, επιστήμονες και μετεωρολόγοι διέψευσαν γρήγορα αυτές τις φήμες, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο οφείλεται εξ ολοκλήρου στο ηλιακό φως, τη σκόνη και τη φυσική.

Τι είναι το «Candilazo»;

Το candilazo είναι ένα καλά τεκμηριωμένο οπτικό φαινόμενο που συμβαίνει φυσικά κατά την ανατολή ή τη δύση του ηλίου.

Όταν ο ήλιος είναι χαμηλά στον ορίζοντα, το ηλιακό φως πρέπει να περάσει μέσα από ένα πολύ παχύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας της Γης για να φτάσει στα μάτια μας.

Αυτή η διαδικασία πυροδοτεί τη σκέδαση Ρέιλι, όπου μικρότερα μήκη κύματος φωτός σκεδάζονται από μόρια αέρα, επιτρέποντας σε μεγαλύτερα μήκη κύματος (όπως κόκκινο και πορτοκαλί) να κυριαρχήσουν στον ουρανό.

Ο λόγος που ο ουρανός πάνω από το Καράκας φαίνεται εξαιρετικά λαμπερός και απόκοσμος τις τελευταίες ημέρες συνδέεται άμεσα με τις συνέπειες της καταστροφής.

Οι ισχυροί σεισμοί ισοπέδωσαν εκατοντάδες κτίρια σε όλη την περιοχή, κονιορτοποιώντας το σκυρόδεμα και ρίχνοντας τεράστιες στήλες λεπτής σκόνης στον αέρα.

Αυτό το πυκνό στρώμα αιωρούμενων σωματιδίων λειτουργεί ως ένα τεράστιο φίλτρο, εντείνοντας δραματικά τη διαδικασία σκέδασης και μετατοπίζοντας τον ορίζοντα του σούρουπου σε ένα βαθύ, φλογερό κόκκινο.

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