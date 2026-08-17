Άγριο ξύλο σε… πανηγύρι στο Ουισκόνσιν (Video)

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Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου 2026, στην τελευταία ημέρα της Wisconsin State Fair, στο West Allis, έξω από το Μιλγουόκι στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το τοπικό WISN 12 και τις εικόνες που κυκλοφόρησαν, ξέσπασαν πολλαπλοί καβγάδες μεταξύ ομάδων νεαρών, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και να κινητοποιηθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχουν πλάνα με κόσμο να τρέχει και αστυνομικούς να προσπαθούν να διαλύσουν τις συμπλοκές.

Τουλάχιστον ένας αστυνομικός δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο, ενώ η Washington Examiner, επικαλούμενη πληροφορίες από το σημείο, έγραψε ότι ομάδες νεαρών προκάλεσαν συμπλοκές, χωρίς να έχει γίνει σαφές τι πυροδότησε τα επεισόδια.

🚨#BREAKING: Absolute CHAOS broke out at the Wisconsin State Fair as "teens" began BEATING ANYONE IN SIGHT.



MULTIPLE police officers were badly beaten, as families with kids were seen RUNNING FOR THEIR LIVES as teens began brawling.



WE DON'T HAVE TO LIVE LIKE THIS!!! pic.twitter.com/gBbE73ph3f — Matt Van Swol (@mattvanswol) August 17, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη έκθεση αντιμετωπίζει τέτοια βίαια επεισόδια. Το 2011 είχε σημειωθεί πολύ σοβαρότερο περιστατικό με ομάδες νεαρών να επιτίθενται σε επισκέπτες έξω από την έκθεση. Τότε είχαν αναφερθεί 18 τραυματίες, μεταξύ των οποίων επτά αστυνομικοί, ενώ η αστυνομία είχε διερευνήσει ορισμένες επιθέσεις ως φυλετικά υποκινούμενες.

Η Wisconsin State Fair δεν είναι μια απλή εμπορική έκθεση, αλλά περισσότερο ένα τεράστιο λαϊκό φεστιβάλ της πολιτείας. Περιλαμβάνει εκθέσεις και διαγωνισμούς ζώων και αγροτικών προϊόντων -περνούν πάνω από 7.000 ζώα κάθε χρόνο-, εκθέσεις προϊόντων, διαγωνισμούς μαγειρικής και χειροτεχνίας, δεκάδες παιχνίδια λούνα παρκ, φαγητό, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις.

Γίνεται στο State Fair Park στο West Allis, σε έκταση σχεδόν 200 acres (περίπου 800 στρέμματα). Από το 1892 πραγματοποιείται μόνιμα εκεί.

Η φετινή διοργάνωση ήταν 6–16 Αυγούστου 2026, διήρκεσε δηλαδή 11 ημέρες. Τα τελευταία χρόνια η προσέλευση ξεπερνά συχνά το ένα εκατομμύριο επισκέπτες· το 2024 είχε καταγράψει ρεκόρ σύγχρονης εποχής με 1.136.805 επισκέπτες.

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