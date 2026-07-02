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02.07.2026 09:06

Νέα Υόρκη: Σκελετός τυρρανόσαυρου θα πωληθεί σε δημοπρασία

02.07.2026 09:06
t-rex new

Ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ολοκληρωμένους σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ (T-Rex) παρουσιάστηκε από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη ενόψει της δημοπρασίας του, στις 14 Ιουλίου.

O «Γκας», όπως αποκαλούν αυτόν τον T-Rex, εκτιμάται πως θα πωληθεί έναντι 20-30 εκατομμυρίων δολαρίων – ποσό ρεκόρ για σκελετό δεινοσαύρου.

Η ανακάλυψη στη Νότια Ντακότα

Ο «Gus» εντοπίστηκε σε ράντσο στη Νότια Ντακότα. Ο ιδιοκτήτης του για χρόνια, έβρισκε στο ράντσο δόντια και μικρά θραύσματα οστών, γεγονός που τον έκανε να υποψιαστεί ότι κάτω από το έδαφος υπήρχαν περισσότερα απολιθώματα.

Απευθύνθηκε σε ειδικούς, άρχισαν οι ανασκαφές και το 2021 εντοπίστηκε ο «Gus».

Ο ίδιοκτήτης του ράντσου πέθανε χωρίς να προλάβει να δει το πλήρες δείγμα. Η ομάδα έδωσε στον δεινόσαυρο το όνομα «Gus» προς τιμήν του.

Τρία χρόνια ανασκαφής και τρία χρόνια στο εργαστήριο

Η ανασκαφή διήρκεσε τρία χρόνια, ενώ ακολούθησαν ακόμη τρία χρόνια εργαστηριακής προετοιμασίας.

Τα οστά αφαιρέθηκαν προσεκτικά από το πέτρωμα, καθαρίστηκαν, προετοιμάστηκαν και ταυτοποιήθηκαν.

Ο σκελετός αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά, που αντιστοιχούν στο 82% του συνόλου των οστών του δεινόσαυρου. Το κρανίο του ξεπερνά σε μήκος το 1,2 μέτρο.

Οι αντιδράσεις για τις δημοπρασίες δεινοσαύρων

Ο πρώτος T. rex που βγήκε σε δημοπρασία ήταν η Sue, η οποία σήμερα εκτίθεται στο Field Museum του Σικάγου. Πουλήθηκε τον Οκτώβριο του 1997 για περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δημοπρασίες δεινοσαύρων, πάντως, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Επικριτές υποστηρίζουν ότι όταν σημαντικά απολιθώματα καταλήγουν σε ιδιωτικές συλλογές, χάνονται για την επιστήμη. Εκφράζουν επίσης ανησυχίες ότι η εμπορική αξία μπορεί να ενθαρρύνει την αναζήτηση απολιθωμάτων εις βάρος της επιστημονικής έρευνας.

Υπάρχει ακόμη το ζήτημα των αμοιβών που μπορεί να λαμβάνουν ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, καθώς όσοι διαθέτουν τα περισσότερα χρήματα μπορεί να αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε ευρήματα έναντι των επιστημόνων. Χώρες όπως η Νότια Αφρική, η Βραζιλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς για σημαντικά απολιθώματα, ανεξάρτητα από το πού εντοπίζονται.

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