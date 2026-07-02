F-35: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα μαχητικά 5ης γενιάς στην Τουρκία

Ακόμα και πολιτικοί προσκείμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ και στο κίνημα MAGA καλούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μην ανατρέψει την απόφαση του 2019 να αποβάλλει την Τουρκία από το πρόγραμμα Joint Strike Fighter, το οποίο αναπτύσσει και παράγει τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς F-35.

Συγκεκριμένα, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της Νέας Υόρκης, Μάικλ Λόλερ, έχει συντάξει επιστολή προς τον Τραμπ, με την οποία τον καλεί να να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου και σε αυτή, όπως αποκαλύπτει η «Καθημερινή», ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η στάση της Άγκυρας δεν δικαιολογεί αλλαγή πολιτικής από την Ουάσιγκτον.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η «συνεχιζόμενη επιθετική στάση» του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι σε βασικούς εταίρους και συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνδυασμό με τις αμυντικές συνεργασίες της Τουρκίας με αντιπάλους της Ουάσιγκτον, καθιστούν μια τέτοια πώληση αντίθετη προς το αμερικανικό εθνικό συμφέρον.

Ο βουλευτής υπενθυμίζει ότι η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ήταν εκείνη που απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα ανάπτυξης των μαχητικών, μετά την αγορά από την Άγκυρα του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Παράλληλα, επικαλείται το νομικό πλαίσιο που υιοθέτησε το Κογκρέσο στον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020, το οποίο απαγορεύει τη πώληση F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η χώρα διατηρεί στην κατοχή της το σύστημα S-400.

Ο Λόλερ συνδέει επίσης το ζήτημα και με την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, στις ενέργειές της έναντι της Ελλάδας, καθώς και στην όλο και πιο επιθετική ρητορική της Άγκυρας εναντίον του Ισραήλ.

Αν και αναγνωρίζει ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, ο Λόλερ υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος και στο πλαίσιο αυτό καλεί τον Τραμπ να μην αλλάξει την απόφαση του 2019, προειδοποιώντας ότι μια αντίθετη απόφαση θα έστελνε λάθος μήνυμα τόσο προς τον πρόεδρο Ερντογάν όσο και προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι για να υπάρξει πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι απαραίτητη η συναίνεση του Κογκρέσου, το οποίο το 2020, στο πλαίσιο του νόμου CAATSA (Νόμος Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων) έχει επιβάλλει κυρώσεις στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας – πέραν της απαγόρευσης πώλήσης των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών.

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