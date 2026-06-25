F-35: Ο Τραμπ «ζεσταίνει» τον Ερντογάν – «Κάτι θα κάνουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε κοινές δηλώσεις με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από τον Λευκό Οίκο ότι «πιθανότατα θα κάνει κάτι» που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προέδρου της Τουρκίας, για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Kaan.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία επανεξέτασης για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της αποβολής της χώρας το 2019 από το πρόγραμμα ανάπτυξης των μαχητικών 5ης γενιάς λόγω της αγοράς από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400.

«Ο Πιτ (σ.σ. Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ) και όλη η ομάδα εξετάζουν το ζήτημα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν συμβεί… ώστε να είμαστε σύμφωνοι με την αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μας έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση του ζητήματος, ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Οι κινητήρες, που κατασκευάζονται από την General Electric, θα εξοπλίσουν το πρώτο εγχώριο μαχητικό 5ης γενιάς της Τουρκίας, το Kaan.

Το φιλόδοξο πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο των προσπαθειών της Τουρκίας, μέλους του ΝΑΤΟ, να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια στον τομέα της άμυνας. Σύμφωνα με μία από τις πηγές του Reuters, το συνολικό πακέτο της συμφωνίας θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, με την Τουρκία να αναφέρει ότι σχεδιάζει το αεροσκάφος να είναι έτοιμο για… υπηρεσία μέχρι το 2030.

Η Τουρκία αρχικά σχεδίαζε να αντικαταστήσει τον πεπαλαιωμένο στόλο των F-16 με F-35. Ωστόσο, λόγω δυσκολιών να αποκτήσει το αμερικανικό σύστημα Patriot, η Άγκυρα το 2019 αγόρασε το ρωσικό αντιαεροπορικό/αντιπυραυλικό σύστημα S-400, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από το ΝΑΤΟ, λόγω ασυμβατότητας του οπλικού συστήματος, όσο και από τις ΗΠΑ, οι οποίες – εκτός των άλλων – ανησυχούσαν ότι το ρωσικό σύστημα θα μπορούσε να «μάθει» το στίγμα του μαχητικού 5ης γενιάς.

Τελικά, την ίδια χρονιά η Ουάσινγκτον απέβαλε την Άγκυρα από το πρόγραμμα Joint Strike Fighter, το οποίο αναπτύσσει και κατασκευάζει το F-35. Ταυτόχρονα, το Κογκρέσο των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας στο πλαίσιο του νόμου CAATSA, ενώ η Ουάσινγκτον πιέζει την Άγκυρα να αποσύρει το S-400 ως εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την επιστροφή της χώρας στο πρόγραμμα.

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