Ιράν κατά ΗΠΑ για τη συμφωνία: Εμπόδιο ο Λίβανος, αντιδράσεις για κυρώσεις και Ορμούζ – Ο Ρούμπιο αναζητά στήριξη

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια σχόλια εντείνουν τη δυσπιστία των Ιρανών και παραπέμπουν σε παλαιότερες δεσμεύσεις που, όπως τονίζει η Τεχεράνη, αθετήθηκαν.

Η αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις των ΗΠΑ

«Οι αντιφατικές δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με το μνημόνιο για τον τερματισμό του επιβληθέντος πολέμου δεν θα μειώσουν τη συσσωρευμένη δυσπιστία των Ιρανών και απλώς θα υπενθυμίσουν προηγούμενες δεσμεύσεις που αθετήθηκαν», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Μπαγαΐ σημείωσε ότι το Ιράν ενεπλάκη καλή τη πίστει στη διπλωματική διαδικασία, επισημαίνοντας πως «οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι το μίσος του εχθρού δεν τελειώνει με την υπογραφή μιας συμφωνίας και θα κάνουν κάθε βήμα με επαγρύπνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των προηγούμενων πέντε δεκαετιών, ιδίως τις εξελίξεις του τελευταίου ενάμιση έτους».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι δύο πλευρές οφείλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και «να αποφεύγουν ερμηνείες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το κείμενο του μνημονίου συνεννόησης».

Το ισραηλινό μέτωπο στον Λίβανο και το εμπόδιο στις συνομιλίες

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι τα ισραηλινά στρατεύματα δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο, αναδεικνύοντας ένα από τα βασικά εμπόδια στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ.

Η δήλωση έγινε ενώ ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιεί περιοδεία στη Μέση Ανατολή, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη στήριξη σκεπτικιστών συμμάχων στην προτεινόμενη συμφωνία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει αναστατώσει τη Μέση Ανατολή και έχει ασκήσει πιέσεις στις παγκόσμιες οικονομίες, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, σημείου διέλευσης για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αντικρουόμενες ερμηνείες για τη συμφωνία

Αντικρουόμενες απόψεις έχουν προκύψει για επιμέρους στοιχεία της συμφωνίας, προκαλώντας κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο της αμφισβήτησης βρίσκονται τα οικονομικά κίνητρα προς το Ιράν, ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ και ο παράλληλος πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο, στοιχεία που υπογραμμίζουν την ευθραυστότητα της συμφωνίας.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αποσύρουν στρατεύματα από τον νότιο Λίβανο. Όπως υποστηρίζουν, στην περιοχή έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας για την προστασία των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι προετοιμασμένες… και δεν αποσύρονται. Ανακοινώσαμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν αποσύρονται και, προς το παρόν –και αυτό είναι ένα πολιτικό επίτευγμα– δεν υπάρχει αμερικανική απαίτηση για αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο», δήλωσε ο Κατζ σε ομιλία του σε συνέδριο στο Τελ Αβίβ.

Η πρόταση που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ για τον Λίβανο

Οι δηλώσεις Κατζ έγιναν την ώρα που ο Λίβανος και το Ισραήλ συζητούν, στην Ουάσινγκτον, πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτήν, οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν από μέρος των εδαφών στα οποία εισέβαλαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και να τα παραδώσουν στον έλεγχο του λιβανέζικου στρατού.

Το Ισραήλ μάχεται τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου, αφότου η οργάνωση επιτέθηκε στο Ισραήλ υποστηρίζοντας το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει θέσει ως κεντρική αρχή των απαιτήσεών της, σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, την παύση των εχθροπραξιών.

«Για εμάς, μια εκεχειρία στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική με μια εκεχειρία στο Ιράν, και επιπλέον, ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντικός με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν», δήλωσε την Τετάρτη στο Μπακού ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Ένωσης των κρατών-μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο

Την Τετάρτη, ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε αυτοκίνητο στον νότιο Λίβανο σκότωσε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας και ιατρικές πηγές του Λιβάνου που μίλησαν στο Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε στο Reuters ότι ελέγχει τις σχετικές αναφορές. Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε δύο ένοπλους μαχητές της Χεζμπολάχ κοντά σε ζώνη που ελέγχεται από ισραηλινά στρατεύματα στον νότιο Λίβανο. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Ο Ρούμπιο επιχειρεί να πείσει τους συμμάχους στην περιοχή

Η προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό στη Μέση Ανατολή. Πολλά κράτη της περιοχής, τα οποία δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, θεωρούν ότι η συμφωνία είναι υπερβολικά γενναιόδωρη προς την Τεχεράνη, ιδίως λόγω ενός κονδυλίου 300 δισ. δολαρίων και της άρσης ορισμένων κυρώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες, είχε την Τετάρτη γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν, καθώς και με άλλα ανώτερα στελέχη.

Ο Ρούμπιο επισκέπτεται επίσης το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Και οι δύο χώρες φιλοξενούν στρατηγικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, ενώ επλήγησαν και οι δύο από επίθεση ιρανικών πυραύλων, με αποτέλεσμα θανάτους αμάχων και βαρύ οικονομικό κόστος.

Η διαφωνία για τα κεφάλαια, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι τα αποδεσμευμένα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά ιατρικών εφοδίων και τροφίμων από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας παράλληλα τους Αμερικανούς αγρότες. Το Ιράν αμφισβήτησε τον ισχυρισμό αυτό.

Αντικρουόμενες αναφορές έχουν επίσης προκύψει σχετικά με συμφωνημένες διατάξεις που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η αποτροπή της Τεχεράνης από την κατασκευή πυρηνικού όπλου ήταν ο κεντρικός λόγος για την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει δηλώσει ότι δεν έχει τέτοια σχέδια.

Η Τεχεράνη αντέδρασε εκ νέου την Τετάρτη, μετά τη δήλωση Τραμπ ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε πυρηνικές επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, επανέλαβε ότι τέτοια ζητήματα θα εξεταστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας και αφού η άλλη πλευρά λάβει πρακτικά μέτρα για την άρση όλων των κυρώσεων.

Συζητήσεις για το μέλλον του Στενού του Ορμούζ

Η ναυτιλία έχει αρχίσει να κινείται ξανά μέσω του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη λειτουργία και διαχείριση της πλωτής οδού παραμένει υπό συζήτηση μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και άλλων κρατών του Κόλπου.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, επισκέφθηκε την Τετάρτη το Μουσκάτ για συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την πλωτή οδό, σύμφωνα με διπλωμάτη που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες και μίλησε στο Reuters.

Τα κράτη του Κόλπου αναμένεται να πιέσουν για μηδενικά τέλη διέλευσης. Ωστόσο, το Ιράν θα μπορούσε να προτείνει τέλη για το περιβάλλον, τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια, σύμφωνα με τον ίδιο διπλωμάτη.

Ο Τραμπ, ο οποίος δέχεται πολιτικές πιέσεις από σκληροπυρηνικούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που θεωρούν τη συμφωνία υπερβολικά ήπια απέναντι στο Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν από την Τεχεράνη πως δεν θα υπάρχουν διόδια.

«Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι, παρά τα προβληματικά Fake News που αναφέρουν το αντίθετο, δεν υπάρχουν ΔΙΟΔΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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