Ισραήλ και Λίβανος συζητούν πιλοτικό σχέδιο για παράδοση εδαφών που είχε καταλάβει ο IDF

Ο Λίβανος και το Ισραήλ συζητούν μια πρόταση, την οποία υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από ορισμένα εδάφη στα οποία εισέβαλαν στον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και την παράδοσή τους στον έλεγχο του λιβανέζικου στρατού κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Ουάσινγκτον, δήλωσαν στο Reuters αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές.

Το προτεινόμενο πιλοτικό έργο συζητείται στον τελευταίο γύρο ισραηλινολιβανικών συνομιλιών, οι οποίες συνεχίζονται ακόμη και οι οποίες έχουν επισκιαστεί από την κίνηση του Ιράν να θέσει τον Λίβανο στο επίκεντρο των συνομιλιών του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταλάβει ένα τμήμα του νότιου Λιβάνου κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη, λίγες μέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν.

Η εκεχειρία έχει σε μεγάλο βαθμό τηρηθεί από την Κυριακή, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα περίοδος ανάπαυλας στις μάχες. Ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να είναι ανεπτυγμένες βαθιά μέσα στο νότιο Λίβανο, επικαλούμενες την ανάγκη να θωρακιστεί το βόρειο Ισραήλ από την επίθεση της Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο για όσο χρειαστεί.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τα στρατεύματα θα ελέγχονται

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα λιβανέζικα στρατεύματα που εμπλέκονται στην πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ θα υποβληθούν σε εκπαίδευση και έλεγχο από τις ΗΠΑ για να διασφαλιστεί ότι δεν συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων.

Ερωτηθείς για τα σχόλια των Ισραηλινών αξιωματούχων, ένας ανώτερος Λιβανέζος αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουάσινγκτον και ότι συγκεκριμένες στρατιωτικές συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών ζωνών, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε ένα χρονοδιάγραμμα για την ισραηλινή αποχώρηση και ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα προκύψει μόνο μετά την τελευταία ημέρα των συνομιλιών την Πέμπτη. Ο αξιωματούχος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την εκδοχή των Ισραηλινών αξιωματούχων για τον έλεγχο των λιβανέζικων στρατευμάτων από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, δήλωσε σε μια βρετανικο-γερμανική αντιπροσωπεία ότι οι συζητήσεις για τις προτεινόμενες «πιλοτικές περιοχές» βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένουν την ισραηλινή έγκριση, ανέφερε η λιβανέζικη προεδρία.

Ο στρατός του Λιβάνου, ο οποίος στρατολογεί μέλη από όλο το σεκταριστικό μωσαϊκό της χώρας, λαμβάνει εδώ και καιρό στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ, μέρος της πολιτικής των ΗΠΑ για την ενίσχυση των κυβερνητικών θεσμών ασφαλείας σε μια χώρα όπου οι επικριτές λένε ότι η Χεζμπολάχ έχει υπονομεύσει το κράτος.

Η Χεζμπολάχ, μια λιβανέζικη σιιτική μουσουλμανική ομάδα που ιδρύθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν το 1982, έχει επανειλημμένα απαιτήσει από την κυβέρνηση του Λιβάνου να αποσυρθεί από τις συνομιλίες με το Ισραήλ, οι οποίες υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ – τις επαφές υψηλότερου επιπέδου της Βηρυτού με το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες.

«Πυρήνας αποκλιμάκωσης»

Η Τεχεράνη απαίτησε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ως μέρος της ενδιάμεσης συμφωνίας της με τις ΗΠΑ, η οποία απαιτεί από τις δύο χώρες και τους συμμάχους τους να κηρύξουν άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και να διασφαλίσουν την «εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία» του Λιβάνου.

Ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη δήλωσε την Τρίτη ότι ο Λίβανος ήταν «αναμφισβήτητο μέρος της συμφωνίας» και ότι περιελάμβανε την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά το τέλος των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία τη Δευτέρα, αναφέρεται ότι τα μέρη συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν «πυρήνα αποκλιμάκωσης» για να διασφαλίσουν την τήρηση του τερματισμού των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Την Τρίτη, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεσμεύονται για την εδραίωση της εκεχειρίας στον Λίβανο και ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση.

Στην πρόταση των ΗΠΑ για «πιλοτικές ζώνες» που ελέγχονται από τον λιβανέζικο στρατό, η οποία περιλαμβανόταν σε ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από Λιβανέζους και Ισραηλινούς αξιωματούχους στις 3 Ιουνίου, η Χεζμπολάχ απέρριψε το σχέδιο, το οποίο εξαρτώταν από την κατάπαυση του πυρός από την ομάδα και την εκκένωση των μαχητών της από ένα τμήμα του νότου.

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