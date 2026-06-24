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24.06.2026 12:33

Η Βρετανία «ψήνεται»: Θερμοκρασίες ρεκόρ και κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα

24.06.2026 12:33
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H Βρετανία ετοιμάζεται για υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ, με τα σχολεία να προγραμματίζεται να μείνουν κλειστά και οι πολίτες να καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, καθώς τίθενται σε ισχύ σπάνιες «κόκκινες» προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Οι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας καθώς ο «θερμικός θόλος» που δημιουργείται πάνω από τη δυτική Ευρώπη έχει φέρει ακραίες συνθήκες σε όλη την ήπειρο.

Κόκκινη προειδοποίηση

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε «κόκκινη» προειδοποίηση για ακραία ζέστη για μια περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ από τις 9 π.μ. (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα έως τις 9 μ.μ. αύριο, Πέμπτη.

Στη διάρκεια της κορύφωσης του καύσωνα κατά τις δύο αυτές ημέρες, η θερμοκρασία μπορεί να πλησιάσει το ιστορικό ρεκόρ των 40,3 βαθμών Κελσίου για το Ηνωμένο Βασίλειο, που καταγράφηκε στο Λίνκονσαϊρ τον Ιούλιο του 2022. Αναμένεται επίσης να ξεπεράσει το ρεκόρ του Ιουνίου των 35,6 βαθμών που καταγράφηκε στο Χάμσαϊρ το 1976.

Οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και τις υποδομές

Ο συνδυασμός ακραίας ζέστης και υγρασίας μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια υγεία, τις υποδομές, την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, δήλωσε η μετεωρολογική υπηρεσία, και να προκαλέσει προβλήματα σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές και η παροχή ενέργειας. Μπορεί επίσης να σημειωθεί αύξηση στα περιστατικά που συνδέονται με την ασφάλεια των πολιτών σε δραστηριότητες στο νερό, καθώς είναι πιθανότερο να επισκεφθούν παράκτιες περιοχές, λίμνες ή ποτάμια.

Προβλήματα στα σχολεία και ακυρώσεις δρομολογίων

Οι ακραίες θερμοκρασίες σήμερα και αύριο αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στους γονείς καθώς τα σχολεία θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο ή θα παραμείνουν εντελώς κλειστά προκειμένου να προστατεύσουν τους μαθητές από τον καύσωνα.

Οι επικεφαλής των οργανισμών συγκοινωνιών καλούν τον κόσμο να αποφύγει τις μετακινήσεις σήμερα και αύριο και προειδοποιούν εκείνους που θα αποφασίσουν να ταξιδέψουν να είναι έτοιμοι για πιθανά προβλήματα και διακοπές στο ταξίδι τους.

  • Η Eurostar ακύρωσε τέσσερα δρομολόγια τρένων μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού σήμερα και αύριο λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Κυβερνητικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν σύσκεψη χθες το πρωί και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.
  • Ο στρατός ακύρωσε τις αλλαγές φρουράς και άλλες τελετές στο Λονδίνο και το Ουίνδσορ για την προστασία της υγείας των στρατιωτών.

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