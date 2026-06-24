Έπος: Το Ιράν διαβάζει το «Art of the Deal» και συμβουλεύεται… ψυχολόγους για να βγάλει άκρη με τον Τραμπ

Στα… βιβλία και σε… ψυχολόγους προσφεύγει το Ιράν προκειμένου να διαχειριστεί τον απρόβλεπτο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντί για τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, οι διπλωμάτες της Τεχεράνης μελετούν το βιβλίο «The Art of the Deal» (Η Τέχνη της Συμφωνίας) που έγραψε ο Τραμπ το 1987, προκειμένου να… αποκρυπτογραφήσουν την τακτική που ακολουθεί στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταράζουν τους διπλωμάτες της Τεχεράνης, οι οποίοι συμβουλεύονται ψυχολόγους και την “Τέχνη της Συμφωνίας” για συμβουλές αντιμετώπισης» γράφει η εφημερίδα, αποκαλύπτοντας ότι οι μεσολαβητές προέτρεψαν το Ιράν να επικεντρωθεί σε όσα είπαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές κατ’ ιδίαν και όχι στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ.

«Οι μεσολαβητές προειδοποιούσαν επανειλημμένα τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των μακρών διαπραγματεύσεων ότι οι αναρτήσεις απειλούσαν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Προσπάθησαν να πείσουν το Ιράν να αγνοήσει όσα λέει δημόσια και να επικεντρωθεί σε όσα λένε οι διαπραγματευτές του κατ’ ιδίαν» σημειώνεται.

Πάντως, η συχνά επιθετική, απειλητική συμπεριφορά του Τραμπ δεν έχει οδηγήσει σε σημαντικές πρόσθετες παραχωρήσεις από το Ιράν. Σε αρκετές περιπτώσεις, η Τεχεράνη τελικά εξασφάλισε τα αποτελέσματα που ήθελε παρά τις δημόσιες απειλές του, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων περιόδων εκεχειρίας και ευνοϊκών προβλέψεων στις συμφωνίες.

«Πολιτικοί αναλυτές και μεσολαβητές λένε ότι οι έντονες διαμαρτυρίες του προέδρου δεν έχουν ακόμη αποφέρει επιπλέον παραχωρήσεις από την ιρανική πλευρά» σημειώνεται. Πάντως, άτομο που γνωρίζει τη διπλωματική στάση που κράτησε το Ιράν στην Ελβετία διευκρίνισε ότι η διαπραγματευτική του ομάδα εκεί δεν περιλαμβάνει ψυχολόγους και η χώρα προτιμά να μην εμπλέκεται σε «ψυχολογικές εικασίες» σχετικά με τα κίνητρα ή τις αποφάσεις του Τραμπ.

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