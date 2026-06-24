Συνεχές διπλωματικό θρίλερ με «αγκάθια» Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα – Στον Κόλπο ο Ρούμπιο, επικοινωνία Αραγτσί με Χαμάς

Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, με τα μεγαλύτερα «αγκάθια» να εντοπίζονται στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, η Τεχεράνη συνεχίζει να θέτει ως προαπαιτούμενο τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Φθάνοντας στο Αμπού Ντάμπι, στην έναρξη περιοδείας του ως την Πέμπτη (25/6) σε κράτη του Κόλπου, ο Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε πως η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχτεί διόδια ή τέλη στη «διεθνή» θαλάσσια οδό.

Η ομάδα των ιρανών διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ταξίδεψε στο Ομάν για να συζητήσει ιδίως τη διαχείριση του στενού.

Με κοινή ανακοίνωσή τους το Ομάν και το Ιράν σημείωσαν πως θα μελετήσουν τα «κόστη» των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του στενού τονίζοντας την «εθνική κυριαρχία τους στα χωρικά τους ύδατα».

Όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, η Τεχεράνη τόνισε χθες (23/6) πως δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει σε επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να επιθεωρήσουν εγκαταστάσεις-κλειδιά που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αντικρούοντας τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η Τεχεράνη «αποδέχτηκε πλήρως και απόλυτα» τις επιθεωρήσεις «στο υψηλότερο επίπεδο».

Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από οκτώ ώρες διαβουλεύσεων, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί με την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη (25/6), οπότε αναμένεται συνολική αποτίμηση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ μια περιορισμένη αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις θα αντικατασταθούν από τον λιβανέζικο στρατό, στο πλαίσιο ενός λεγόμενου «πιλοτικού προγράμματος».

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη έκανε σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι καμία από αυτές δεν εμφανίστηκε στο προσχέδιο της συμφωνίας και το Ιράν εξακολουθεί να τις αρνείται, αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN.

Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί – Χαμάς

Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Αραγτσί συνομίλησε με τον Μπάσεμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, για «τις τελευταίες εξελίξεις» στην περιοχή καθώς και «για την Παλαιστίνη», πρόσθεσε η ιρανική τηλεόραση.

Η επικοινωνία αυτή των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε μετά τη σύναψη την προηγούμενη εβδομάδα ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στο κείμενο αυτό δεν γίνεται αναφορά στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά προβλέπει «τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου».

Η Χαμάς χαιρέτισε αυτό το πρωτόκολλο συμφωνίας και δήλωσε ότι ελπίζει πως θα βοηθήσει στον τερματισμό της βίας και στη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου με το Ισραήλ.

Το Ιράν είναι ένθερμος υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης, την οποία έχει αναγάγει σε πυλώνα της εξωτερικής του πολιτικής μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Στη διάρκεια της συνομιλίας ο Αραγτσί «επανέλαβε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς τους Παλαιστίνιους και την δίκαιη υπόθεσή τους, μέχρι την πλήρη πραγμάτωση των νόμιμων εθνικών τους δικαιωμάτων», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

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