Ο πόλεμος με το Ιράν έφερε κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ: Δημοσκόπηση κόλαφος για Τραμπ και Νετανιάχου, «απέτυχαν»

Μία από τις πιο ανησυχητικές δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών για τις αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις δημοσιοποιήθηκε στο Ισραήλ και καταγράφει ένα κλίμα απογοήτευσης, δυσπιστίας και οργής απέναντι τόσο στην αμερικανική διαχείριση του πολέμου με το Ιράν όσο και στα αποτελέσματα που παρήγαγε η σύγκρουση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Agam μεταξύ 17 και 20 Ιουνίου, σε δείγμα 3.644 Ισραηλινών άνω των 17 ετών, και δημοσιοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου. Τα ευρήματά της αποτυπώνουν μια κοινωνία που θεωρεί ότι ο πόλεμος όχι μόνο δεν πέτυχε τους στόχους του, αλλά ενίσχυσε τελικά τη θέση της Τεχεράνης.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι το 92,1% των ερωτηθέντων πιστεύει πως το Ιράν βγήκε κερδισμένο ή ωφελήθηκε περισσότερο από τη σύγκρουση και τη συμφωνία που ακολούθησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, το 82,9% εκτιμά ότι η έξι εβδομάδων στρατιωτική εκστρατεία αποδυνάμωσε τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ, ενώ το 86% δηλώνει αρνητική στάση απέναντι στο αποτέλεσμα του πολέμου και της συμφωνίας Ουάσιγκτον – Τεχεράνης.

Αποδοκιμασία σε Τραμπ

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η στάση των Ισραηλινών απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρούνταν επί χρόνια ο πιο φιλικός προς το Ισραήλ ηγέτης που πέρασε από τον Λευκό Οίκο, η εικόνα του έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 69,1% των ερωτηθέντων αξιολογεί τη διαχείρισή του στον πόλεμο ως «αποτυχημένη» ή «κακή», ενώ μόλις το 10,8% τη χαρακτηρίζει «καλή» ή «εξαιρετική».

Η δυσαρέσκεια φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, η οποία αντιμετωπίζεται από μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης ως παραχώρηση προς την Τεχεράνη και ως αποτέλεσμα που δεν λαμβάνει υπόψη τις ισραηλινές ανησυχίες ασφαλείας. Διεθνή μέσα ενημέρωσης καταγράφουν αίσθημα «προδοσίας» και εγκατάλειψης από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σημαντικό τμήμα της ισραηλινής κοινωνίας.

Παρά την απογοήτευση από την Ουάσιγκτον, οι Ισραηλινοί εμφανίζονται περισσότερο «γεράκια» από την αμερικανική ηγεσία στο μέτωπο του Λιβάνου. Το 48,2% θεωρεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προχωρήσει ακόμη και σε νέες μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων στη Βηρυτό, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει ευθεία σύγκρουση με τον Τραμπ. Μόλις το 20,9% διαφωνεί, ενώ το 30,9% δηλώνει αναποφάσιστο.

Δυσφορία για Νετανιάχου

Η έρευνα καταγράφει παράλληλα και βαθιά κρίση εμπιστοσύνης προς την ισραηλινή ηγεσία. Το 72,5% δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ πέτυχε σημαντικά στρατηγικά κέρδη, ενώ το 87,8% θεωρεί ότι οι στόχοι του πολέμου είτε δεν επιτεύχθηκαν είτε επιτεύχθηκαν μόνο εν μέρει. Μόλις το 12,2% πιστεύει ότι η χώρα πέτυχε τους στόχους της λεγόμενης «ολικής νίκης».

Τα ευρήματα συνθέτουν μια εικόνα πρωτοφανούς απαισιοδοξίας. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, δεν αμφισβητείται μόνο η αποτελεσματικότητα μιας αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ίδια η βεβαιότητα ότι Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ βαδίζουν πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Η στρατηγική συμμαχία παραμένει ισχυρή, όμως η δημοσκόπηση δείχνει ότι η εμπιστοσύνη των κοινωνιών βρίσκεται πλέον σε σαφώς πιο εύθραυστο σημείο.

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