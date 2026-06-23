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23.06.2026 22:56

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (Video)

23.06.2026 22:56
germania

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν σήμερα άνδρα που επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν συνάδελφό τους κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης, σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές.

Ο άνδρας που, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οπλισμένος με αιχμηρό αντικείμενο, διεκομίσθη τραυματισμένος σε νοσοκομείο. Οι Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς γύρω στις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα, 5:00 μ.μ. στην Ελλάδα) και στη συνέχεια είδαν έναν άνδρα να κείτεται στο έδαφος, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Το περιστατικό συνέβη στην Kaisertor, μια πλατεία που βρίσκεται απέναντι από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, όλα συνέβησαν όταν στη διάρκεια ελέγχου της αστυνομίας, ένας 35χρονος άνδρας επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο εναντίον αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο πρόσωπο. Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας τον πυροβόλησαν και τον εξουδετέρωσαν.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, η αστυνομία διενεργεί συχνά ελέγχους που στοχεύουν στην εξάρθρωση συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών.

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