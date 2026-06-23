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23.06.2026 20:59

Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν συμφώνησε με τους πυρηνικούς επιθεωρητές, λέει ότι η Τεχεράνη «κάνει λάθος» που το αρνείται

23.06.2026 20:59
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Τρίτη τους ισχυρισμούς ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο Ιράν για τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη είχε ήδη συμφωνήσει στη συμφωνία.

«Κάνουν λάθος, κάνουν λάθος, ξέρουν ότι κάνουν λάθος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την προσγείωση στην Πενσυλβάνια, όταν ρωτήθηκε για τους Ιρανούς αξιωματούχους που δήλωσαν ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη επίσκεψη για τους επιθεωρητές της ΔΟΑΕ και αν οι επιθεωρήσεις ήταν μέρος της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο χωρών.

«Μας το είπαν μέσα», είπε ο Τραμπ. «Και αν έχουν δίκιο, θα ακυρώσω τις συναντήσεις τώρα».

Ερωτηθείς πότε οι επιθεωρητές θα βρίσκονται επί τόπου στο Ιράν, ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα.

«Την κατάλληλη στιγμή», είπε, προσθέτοντας, «Δεν υπάρχει βιασύνη».

Μια μέρα νωρίτερα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε πυρηνικές επιθεωρήσεις «επ’ άπειρον», παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι είχε αναλάβει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις μετά τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία το Σαββατοκύριακο.

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