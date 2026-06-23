Διπλωματικός πυρετός και αντικρουόμενα αφηγήματα για ΗΠΑ και Ιράν – Οι κόκκινες γραμμές για Ορμούζ και βαλλιστικούς πυραύλους

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Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλλει διόδια στο Στενό του Ορμούζ ως μέρος οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν αντίθετη με το διεθνές δίκαιο.
Τα σχόλια του Ρούμπιο έγιναν αμέσως μετά την προσγείωσή του στο Άμπου Ντάμπι, την πρώτη στάση σε μια περιοδεία στα κράτη του Κόλπου που έχουν πληγεί σκληρά από την εκστρατεία αντιποίνων του Ιράν.
Ο Ρούμπιο πρόκειται να συναντηθεί με τους ηγέτες των Εμιράτων την Τετάρτη, πριν κατευθυνθεί στο Κουβέιτ, και στη συνέχεια στο Μπαχρέιν για μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, καθώς επιδιώκει να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ μετά την υπογραφή μιας αρχικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν την περασμένη εβδομάδα.
Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ότι δεν θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.
Όπως ανέφερε:
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