search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 21:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2026 20:22

Διπλωματικός πυρετός και αντικρουόμενα αφηγήματα για ΗΠΑ και Ιράν – Οι κόκκινες γραμμές για Ορμούζ και βαλλιστικούς πυραύλους

23.06.2026 20:22
usa_iran_new_1234

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλλει διόδια στο Στενό του Ορμούζ ως μέρος οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν αντίθετη με το διεθνές δίκαιο.

Τα σχόλια του Ρούμπιο έγιναν αμέσως μετά την προσγείωσή του στο Άμπου Ντάμπι, την πρώτη στάση σε μια περιοδεία στα κράτη του Κόλπου που έχουν πληγεί σκληρά από την εκστρατεία αντιποίνων του Ιράν.

Ο Ρούμπιο πρόκειται να συναντηθεί με τους ηγέτες των Εμιράτων την Τετάρτη, πριν κατευθυνθεί στο Κουβέιτ, και στη συνέχεια στο Μπαχρέιν για μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, καθώς επιδιώκει να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ μετά την υπογραφή μιας αρχικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ότι δεν θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Όπως ανέφερε:

  • Δεν εμπιστευόμαστε την Αμερική επειδή μας επιτέθηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε έτοιμοι για διάλογο και ειρήνη.
  • Διατηρούμε τα δυνατά μας σημεία στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους, ούτε πρόκειται να πραγματοποιηθούν.
  • Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο αρχηγός του στρατού κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες στις διαπραγματεύσεις και εκτιμούμε τον ρόλο τους.
  • Πιστεύουμε ότι η πρόοδος της περιοχής της Δυτικής Ασίας εξαρτάται από την ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία.
  • Εκτιμούμε τον ρόλο του Πακιστάν στη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων και στην επίτευξη του μνημονίου κατανόησης.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός για τον φονικό καύσωνα στην Ευρώπη – Τι είναι ο Ωμέγα εμποδιστής που προκαλεί το… χάος – Δεκάδες νεκροί, παρέλυσαν υποδομές

Βρετανία: Συνάντηση Στάρμερ με Μπέρναμ για μια «ομαλή» μετάβαση εξουσίας

ΟΗΕ: Σχεδόν 100 εκατομμύρια παιδιά στερούνται το σχολείο εξαιτίας κρίσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fregata kimon 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Naval Group: Τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των επόμενων Belharra

trump infantino 09- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Δια χειρός… Τραμπ το τρόπαιο στον νικητή – Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πάει στον τελικό και θα απονείμει το κύπελλο

ronaldo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γράφει ιστορία ο Ρονάλντο: Ο πρώτος που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ

prosfygika
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε»: Στο Πλευρό του Χαντζή και των Προσφυγικών εκατοντάδες διαδηλωτές, καλούν Χαρδαλιά να υποχωρήσει  

stauroula leventaki
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη λίγο πριν τη δολοφονία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέο σαφάρι ελέγχων σε μισθωτούς και συνταξιούχους – Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους

kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 21:24
fregata kimon 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Naval Group: Τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των επόμενων Belharra

trump infantino 09- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Δια χειρός… Τραμπ το τρόπαιο στον νικητή – Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πάει στον τελικό και θα απονείμει το κύπελλο

ronaldo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γράφει ιστορία ο Ρονάλντο: Ο πρώτος που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ

1 / 3