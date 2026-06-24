Η Γαλλία επιβεβαιώνει το πρώτο κρούσμα Έμπολα σε γιατρό που εργαζόταν στο Κονγκό

Το πρώτο κρούσμα Έμπολα επιβεβαιώθηκε στη Γαλλία, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, σε έναν γιατρό που είχε επιστρέψει από ανθρωπιστική αποστολή σε περιοχή που επλήγη από την επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη μονάδα και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. «Όλα τα προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης του ασθενούς, ελήφθησαν κατά την άφιξή του στη χώρα, με τη μεταφορά του στο νοσοκομείο υπό ασφαλείς συνθήκες για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου μόλυνσης».

Οι αρχές εντοπίζουν τις επαφές του ασθενούς, οι οποίες θα πρέπει να απομονωθούν στο σπίτι για 21 ημέρες. Το υπουργείο δήλωσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ ευρωπαϊκό κοινό ήταν πολύ χαμηλός.

Η επιδημία επικεντρώνεται στην επαρχία Ιτούρι στη βορειοανατολική ΛΔΚ, όπου οι αρχές αγωνίζονται να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της ΛΔΚ, μέχρι τις 21 Ιουνίου είχαν καταγραφεί 1.048 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 267 θάνατοι, ενώ 112 άτομα έχουν αναρρώσει. Η γειτονική Ουγκάντα ​​έχει καταγράψει 20 κρούσματα και δύο θανάτους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την επιδημία στις 15 Μαΐου και δύο ημέρες αργότερα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας. Ωστόσο, οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο ιός κυκλοφορούσε στη ΛΔΚ απαρατήρητος για εβδομάδες πριν και ότι η κλίμακα της επιδημίας εκεί είναι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποδηλώνουν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Η ανθρωπιστική αντίδραση έχει περιπλακεί από τις περικοπές της βοήθειας και τις συγκρούσεις στις επαρχίες του Βόρειου και Νότιου Κίβου, νότια του Ιτούρι, όπου δρα η υποστηριζόμενη από τη Ρουάντα αντάρτικη ομάδα M23 και έχουν επίσης εντοπιστεί κρούσματα Έμπολα.

Το ξέσπασμα είχε τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εντός του πρώτου μήνα από οποιαδήποτε έξαρση Έμπολα, δήλωσε την Τρίτη ο αξιωματούχος του ΠΟΥ, Abdirahman Mahamud.

Ο Mahamud δήλωσε ότι η τοπική αντίσταση στην αντίδραση στη ΛΔΚ, η οποία περιελάμβανε πυρπολήσεις νοσοκομείων και κέντρων θεραπείας, μειώνεται. «Όλο και περισσότερες κοινότητες γνωρίζουν τον κίνδυνο του Έμπολα και ζητούν εργαλεία για να υποστηρίξουν και να προστατευτούν», είπε.

Το τρέχον στέλεχος της νόσου είναι ο σπάνιος ιός Bundibugyo, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή εγκεκριμένη θεραπεία.

Η μοντελοποίηση από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ υποδηλώνει ότι η επιδημία θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Η προηγούμενη μεγαλύτερη επιδημία σημειώθηκε στη δυτική Αφρική από το 2014 έως το 2016, κατά την οποία μολύνθηκαν περισσότεροι από 28.000 άνθρωποι και περισσότεροι από 11.000 πέθαναν.

Πρόκειται για το 17ο ξέσπασμα Έμπολα στη ΛΔΚ, το οποίο εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην κεντροαφρικανική χώρα το 1976. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μεταδίδεται στους ανθρώπους από μολυσμένες αφρικανικές νυχτερίδες φρούτων και στη συνέχεια μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων μέσω άμεσης επαφής με το αίμα ή τα σωματικά υγρά ενός μολυσμένου ατόμου ή κάποιου που έχει πεθάνει από την ασθένεια.

Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, εξάντληση, μυϊκούς πόνους, πονοκεφάλους και πονόλαιμο. Αυτά μπορεί να εξελιχθούν σε έμετο, διάρροια, κοιλιακό άλγος, εξάνθημα και διαταραχή της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας.

Ένας Αμερικανός πολίτης που έλαβε θεραπεία για Έμπολα στη Γερμανία ανάρρωσε και πήρε εξιτήριο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έχοντας βγει αρνητικός στον ιό μετά τις 30 Μαΐου.

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