Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: SOS για το κάπνισμα και το άτμισμα

Τα κορίτσια της Ευρώπης που βρίσκονται στην περιοδο της εφηβείας εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης καπνικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

Την ίδια στιγμή ο ένας στους επτά ενηλίκους στην Ευρώπη κάνουν χρήση καπνικών προιόντων.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα φέρνει στη δημοσιότητα ο Guardian.

O ίδιος Οργανισμός προειδοποιεί ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα (vapes) δεν είναι ασφαλή, προκαλούν εθισμό στη νικοτίνη και αποτελούν «πύλη» για το κάπνισμα, καλώντας για απαγόρευση γεύσεωνυψηλή φορολογία και περιορισμούς στη διαφήμιση.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι παιδιά και έφηβοι «στρατολογούνται» και παγιδεύονται στο άτμισμα με 15 εκατομμύρια χρήστες ηλικίας 13-15 ετών παγκοσμίως.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε μια εποχή που σημειώνεται παγκοσμίως μείωση της χρήσης καπνού, με τον αριθμό των καπνιστών να «πέφτει» από 1,38 δισ. το 2000 σε 1,2 δισ. το 2025.

Παρά την πρόοδο αυτή, 1 στους 5 ενήλικες παραμένει εθισμένος, τάση που οδηγεί σε εκατομμύρια θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάθε χρόνο.

«Εκατομμύρια άνθρωποι διακόπτουν τη χρήση καπνού ή δε την ξεκινούν καν, χάρη στις προσπάθειες ελέγχου του καπνού. Ωστόσο, η καπνοβιομηχανία αντεπιτίθεται με νέα προϊόντα νικοτίνης, στοχεύοντας επιθετικά τους νέους», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ

Σε 12 χώρες, μάλιστα, σημειώνεται αύξηση στη χρήση καπνού, κάτι που υπογραμμίζει πιθανή… οπισθοδρόμηση στην παγκόσμια πρόοδο που έχει συντελεστεί.

«Αυτές οι οπισθοδρομικές τάσεις σημαίνουν ότι εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο ασθένειας, αναπηρίας και πρόωρου θανάτου», υπογραμμίζει ο ΠΟΥ

Η χρήση καπνού συνεχίζει να στοιχίζει τη ζωή σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα ετησίως, ενώ το παθητικό κάπνισμα προκαλεί πάνω από 1 εκατομμύριο επιπλέον θανάτους.

Ο ΠΟΥ καλεί τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα μέτρα ελέγχου του καπνού, προτείνοντας:

πλήρη εφαρμογή του πακέτου MPOWER και της Σύμβασης – Πλαίσιο του ΠΟΥ για τον Έλεγχο του Καπνού,

ρύθμιση των νέων προϊόντων νικοτίνης,

απαγόρευση της διαφήμισης,

αύξηση των φόρων και

επέκταση των υπηρεσιών διακοπής του καπνίσματος.

Με τα διαθέσιμα στοιχεία να αποτυπώνουν όλο και μεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών προϊόντων καπνού από τους νέους, ο ΠΟΥ απευθύνει επείγουσα έκκληση για αυστηρότερους κανονισμούς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς ολοκληρωτικά εθισμένης στη νικοτίνη.

Η θέση της Ελλάδας

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες, τόσο οι ενήλικοι όσο και οι νέοι, συνεχίζουν να συγκαταλέγονται στους θεριακλήδες της Ευρώπης.και ολόκληρου του κόσμου καθώς τα ποσοστά είναι σχετικα υψηλά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ το 30% όσων ηλικία μεγαλύτερη ή ίση των 15 ετών κάνουν τακτική χρήση καπνικών προιόντων.

Όσον αφορά τους εφήβους ηλικίας 15-16 ετών το 25% καταναλώνουν καπνικά προιόντα, και το 27% ηλεκτρονικά τσιγάρα με τα κορίτσια να υπερτερουν σαφώς σε αυτή την κατηγορία, καθώς το ποσοστό τους είναι 30% έναντι 24% των αγοριών.

Εντυπωσιακό, τέλος, είναι το στοιχείο που θέλει τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων να κάνει θραύση και στις ηλικίες 13-15 ετών με ποσοστό της τάξης του 23% έναντι μόλις 2% για τους ενηλίκους.

