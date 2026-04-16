ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 23:20
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον Πρόεδρο του Λιβάνου

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Πέμπτης (16/4) με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

