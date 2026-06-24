Politico: Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα θα πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης στην Κύπρο

Το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συνεδριάσει σε θέρετρο της Κύπρου στις 30 Ιουνίου για να «προσαρμόσει τη στρατηγική του», δήλωσε στο POLITICO αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ, που συμμετείχαν στις διευθετήσεις της συνάντησης και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο μεσογειακό νησί την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει δύο ή τρεις ημέρες. Στόχος είναι η «επαναφορά» μετά το «ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν που έχει μετατοπίσει εντελώς την προσοχή τους τελευταίους μήνες», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας – μιας επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών που έχει αναλάβει την αντικατάσταση της Χαμάς στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας – και του Γραφείου του Νικολάι Μλαντένοφ, του πρώην Βούλγαρου διπλωμάτη που ο Τραμπ διόρισε ως ύπατο εκπρόσωπό του για τη Γάζα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Η Κύπρος, η οποία συμφωνεί με τη θέση της ΕΕ, θα συμμετάσχει ως παρατηρητής. «Η Κύπρος δεν είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης και δεν λαμβάνει χώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η Κύπρος επιλέχθηκε από την εκτελεστική επιτροπή», εξήγησε ένας από τους αξιωματούχους.

Ο Τραμπ συγκρότησε το Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Η ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση τον Φεβρουάριο, αλλά έχει σημειώσει μικρή πρόοδο λόγω ζητημάτων χρηματοδότησης, υλικοτεχνικών εμποδίων και ερωτημάτων σχετικά με τη διεθνή και νομική της υπόσταση.

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική: Σε πρόσφατη επιδρομή, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών και ενός εικονολήπτη του Al Jazeera.

Η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα στο Ισραήλ, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ήταν πολίτες, και παίρνοντας 251 ομήρους. Η επίθεση προκάλεσε μια μεγάλη ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, η οποία έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, πολλοί από τους οποίους ήταν πολίτες, έχει εκτοπίσει το 90% του πληθυσμού της Γάζας και έχει καταστρέψει μεγάλες περιοχές. Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025 οδήγησε στην απελευθέρωση των υπόλοιπων 20 Ισραηλινών ομήρων.

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