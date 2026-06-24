Ισραηλινός υπουργός προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ σύντομα θα βρεθούν «σε τροχιά σύγκρουσης» με το Τελ Αβίβ για τη συμφωνία με το Ιράν

Οι ΗΠΑ σύντομα θα βρεθούν «σε τροχιά σύγκρουσης» με το Ισραήλ σχετικά με τη συμφωνία τους με το Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μίκι Ζόχαρ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία δεν θα επιλύσει τις ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μιλώντας στη Διάσκεψη Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Τελ Αβίβ, ο Ζόχαρ επέκρινε τον χειρισμό των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη από τις ΗΠΑ και προειδοποίησε: «Η συμπεριφορά των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή σχετικά με το ιρανικό ζήτημα δεν είναι καλή».

«Δεν αντιλαμβάνονται με ποιον έχουν να κάνουν», ανέφερε ο Ζόχαρ, σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα ειδήσεων Ynet.

«Οι ΗΠΑ θα βρεθούν σε τροχιά σύγκρουσης με το Ισραήλ στο εγγύς μέλλον και η απάντησή μας στις ΗΠΑ δεν θα είναι αυτόματη», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι οι διαφορές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ θα μπορούσαν να ενταθούν το επόμενο διάστημα.

«Τα συμφέροντά μας για την ασφάλεια θα υπαγορεύσουν την στρατιωτική κίνηση», συνέχισε.

Ο υπουργός εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μνημονίου συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου.

«Μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, κατά τη γνώμη μου, δεν θα λύσει το ζήτημα των πυρηνικών όπλων και η φάση του πολέμου θα επιστρέψει πιο γρήγορα από ό,τι νομίζει ο κόσμος», είπε.

Τα σχόλια του υπουργού έρχονται εν μέσω αυξανόμενων επικρίσεων εντός του Ισραήλ κατά της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας με το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αμφισβητήσει κατά πόσον η συμφωνία μπορεί να εμποδίσει αποτελεσματικά την Τεχεράνη να προωθήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η συμφωνία αποσκοπεί στον περιορισμό των εντάσεων και στην αποφυγή μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επέκρινε έντονα τους υπουργούς της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αντίθεσή τους στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Στις 18 Ιουνίου, οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν το μνημόνιο και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις στην Ελβετία την Κυριακή υπό τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την επαναλειτουργία του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ στο Ιράν και την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την άρση των κυρώσεων, τον φάκελο πυρηνικών και την ανοικοδόμηση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν ότι διατηρεί πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα που απειλούν το Ισραήλ και τις χώρες συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Το Ιράν απορρίπτει τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό, ότι δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων και ότι δεν αποτελεί απειλή για άλλες χώρες.

Το Ισραήλ, το οποίο κατέχει την Παλαιστίνη και εδάφη στον Λίβανο και τη Συρία, πιστεύεται ευρέως ότι είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο και οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις δεν υπόκεινται σε επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

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