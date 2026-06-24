Ζεσταθήκατε; Οι τρεις λόγοι που «λιώσαμε» στην ΕΕ και με αυτόν τον καύσωνα 

Ο καύσωνας που πλήττει τη δυτική Ευρώπη αποτελεί υπενθύμιση όσων επιφυλάσσει η υπερθέρμανση του πλανήτη στη γηραιά ήπειρο, την ώρα που η κλιματική αλλαγή όλο και υποχωρεί στον δημόσιο διάλογο.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες θα σπάσουν ρεκόρ για τον Ιούνιο σε αρκετές χώρες. Το θερμόμετρο στη Γαλλία θα αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ισπανία τους 45 βαθμούς Κελσίου, στο Βέλγιο του 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Ιταλίας οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αγγίξουν τους βαθμούς Κελσίου.

Ο επικεφαλής μετεωρολόγος του Βελγίου προειδοποίησε ότι μπορεί να βιώσουν τη «θερμότερη εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ» στη χώρα.

Αλλά και οι νύχτες θα είναι εξαιρετικά θερμές, καθώς σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης η θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η απουσία διαλείμματος εντείνει το θερμικό στρες, καθώς η ζέστη συσσωρεύεται στο σώμα με συνέπεια την εκδήλωση ασθενειών, τον θάνατο, ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων καθώς και ηλικιωμένων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν πεθάνει 200.000 άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη.

Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι, που σύμφωνα με το Politico, που ιδρώνεται στο σπίτι και τη δουλειά σας:

Ορυκτά καύσιμα

Πράγματι, πάντα υπήρχαν καύσωνες τα καλοκαίρια στο βόρειο ημισφαίριο. Όμως οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί κατά 1,4° Κελσίου από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να καίνε ορυκτά καύσιμα για να τροφοδοτούν εργοστάσια, αυτοκίνητα και κτίρια, απελευθερώνοντας αέρια του θερμοκηπίου.

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι κάθε καύσωνας σήμερα είναι πιο έντονος λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να μην προκάλεσε το «θερμικό θόλο» που έχει καλύψει τη Δυτική Ευρώπη, «ανεβάζει τη βασική θερμοκρασία πάνω στην οποία λειτουργούν τα καιρικά συστήματα», τόνισε η Mireia Ginesta από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αλλά. «Σε ένα ψυχρότερο κλίμα, αυτός ο καύσωνας θα ήταν λιγότερο έντονος», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται πιο γρήγορα από όλες, λόγω της εγγύτητας στην Αρκτική και των αλλαγών στα περιφερειακά καιρικά μοτίβα. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, τόσο χειροτερεύουν οι καύσωνες: οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αν η θερμοκρασία ανέβει 3 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, οι θάνατοι από ζέστη στην Ευρώπη θα διπλασιαστούν ή θα τριπλασιαστούν σε σχέση με τον 1,5 βαθμό.

Κακές υποδομές

Η θερμοκρασία στους εξωτερικούς χώρους είναι ένα μόνο από τα κομμάτια του προβλήματος. Οι Ευρωπαίοι περνούν περίπου το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους — σπίτια, καταστήματα, τρένα, σχολεία και χώρους εργασίας.

Σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ειδικά στις βόρειες περιοχές, τα κτίρια έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν τη ζέστη στο εσωτερικό τους και όχι να την αποβάλλουν. Ακόμη και σήμερα, πολλά νέα σπίτια κατασκευάζονται για να αντέχουν τον χειμώνα και όχι τα ολοένα πιο ζεστά καλοκαίρια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 92% των σπιτιών είναι πιθανό να υπερθερμαίνεται μέχρι το 2050, σύμφωνα με την επιτροπή για την κλιματική αλλαγή.

Η χρήση AC έχει γίνει πιο διαδεδομένη, αλλά μόλις ένα στα πέντε σπίτια έχει AC. Ακόμα, και αν είναι εξοπλισμένα με AC, μπορεί να μην είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν, λόγω του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Σχολεία, γραφεία και μέσα μεταφοράς συχνά δεν διαθέτουν επαρκή ψύξη. Στη Γαλλία, η ζέστη οδήγησε στο κλείσιμο περισσότερων από 800 σχολείων αυτή την εβδομάδα. Στο Βέλγιο, το 20% των τρένων δεν έχει καθόλου κλιματισμό, με συνέπεια να ακυρώνονται δρομολόγια σε ώρες αιχμής.

Αφηρημένοι πολιτικοί

Οι κυβερνήσεις μπορούν να λάβουν πολλά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, για την προστασία των πολιτών, των υποδομών και των οικονομιών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Όμως, καθώς οι καύσωνες επιδεινώνονται, η κλιματική αλλαγή υποχωρεί στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Αν και η ένωση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών, οι κυβερνήσεις δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική ανασυγκρότηση και έχουν περιορίσει πολιτικές που θεωρούνται εμπόδιο στην ανάπτυξη. Μάλιστα, οι εκπομπές στην ΕΕ αυξήθηκαν ελαφρώς πέρυσι.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η διακομματική συναίνεση για το κλίμα έχει αποδυναμωθεί, ενώ αυξάνονται οι πιέσεις για περισσότερη εξόρυξη ορυκτών καυσίμων στη Βόρεια Θάλασσα. Παράλληλα, τα σχέδια προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής υστερούν σημαντικά.

Τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα σχέδια για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής — όπως οι καύσωνες — υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις προσπάθειες για τη δραστική μείωση των εκπομπών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος καταγγέλει ότι η ΕΕ δεν προστατεύει τους πολίτες της από τις ακραίες θερμοκρασίες, εκτιμώντας ότι υπάρχει μεγάλη απειλή θερμικής καταπόνησης για τον γενικό πληθυσμό την τρέχουσα δεκαετία.

Οι τελευταίες εξελίξεις από τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη

Καταρρίφθηκε χθες το ρεκόρ μέσης μέγιστης θερμοκασίας στη Γαλλία

Η Γαλλία κατέρριψε χθες, Τρίτη, το ρεκόρ της για τη μέση μέγιστη θερμοκρασία, που χρονολογείτο από το 2003, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Météo-France.

Ο εθνικός θερμικός δείκτης (ITN) για τις μέγιστες θερμοκρασίες, που αντιστοιχεί στον μέσο όρο των υψηλότερων θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς αναφοράς, άγγιξε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου χθες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της 5ης Αυγούστου 2003 (37,7 βαθμοί Κελσίου).

Η χθεσινή ημέρα ήταν η «πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία», είχε ήδη ανακοινώσει χθες βράδυ η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.



Σε κόκκινο συναγερμό το Ηνωμένο Βασίλειο

Κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη τέθηκε σε ισχύ στις 08:00 ώρα Γκρίνουϊτς (11:00 ώρα Ελλάδος) σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας.

«Στους καύσωνες, η θερμοκρασία στο εσωτερικό ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου και ο αέρας γίνεται υπερβολικά ασφυκτικός», λέει στο AFP η Γιάνα Μάρκεβιτς, 33χρονη μηχανικός που ζει σε διαμέρισμα του ανατολικού Λονδίνου και έφτιαξε αίτηση με την οποία θα εξουσιοδοτούνται οι συνιδιοκτήτες να εγκαταστήσουν κλιματιστικά. «Ο σύζυγός μου και εγώ εργαζόμαστε και οι δύο από το σπίτι στο 100% και έχουμε κι έναν σκύλο σχεδόν 9 ετών. Όλοι υποφέρουμε από τη ζέστη, και αυτός».

Αναβολή των εξετάσεων για το μπακαλορεά για 10.000 υποψηφίους στη Γαλλία

Περίπου 10.000 υποψήφιοι για το μπακαλορεά, το εθνικό απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης στη Γαλλία, είδαν τις προφορικές εξετάσεις τους να αναβάλλονται αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Αυτές θα γίνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως προβλέπεται την Παρασκευή, με κάποιες «τροποποιήσεις» όπως διαλείμματα.

Περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα στη Γαλλία

Περίπου 68.000 γαλλικά νοικοκυριά δεν είχαν σήμερα το πρωί ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή το οποίο συνδέεται με τη ζέστη, ανακοίνωσαν οι αρχές του νομού Φινιστέρ.

«Η αιτία του περιστατικού είναι τυχαία και συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται την τρέχουσα περίοδο. Το περιστατικό αυτό δεν έχει προκαλέσει κανέναν τραυματισμό», διευκρίνισαν οι αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν. Ωστόσο δεν προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση πριν από το τέλος της ημέρας, το συντομότερο.

Το Φινιστέρ βρίσκεται μεταξύ των 58 γαλλικών διοικητικών περιφερειών που τέθηκαν χθες, Τετάρτη, σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης.

Η Γαλλία μπροστά σε έναν «τοίχο επενδύσεων» για την προσαρμογή της

«Σαφέστατα, θα πρέπει όντως να πούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τοίχο επενδύσεων» όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δήλωσε η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί. «Θα πρέπει για παράδειγμα να επανεξετάσουμε όλα τα αστικά μας δίκτυα, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα δίκτυα ύδρευσης, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα δίκτυά μας» τα σιδηροδρομικά, υπογράμμισε.

Δύο έφηβοι πνίγηκαν στο Βέλγιο

Δύο 17χρονοι πνίγηκαν χθες σε τεχνητή λίμνη στην οποία απαγορεύεται το κολύμπι σε παλιό λατομείο που δεν χρησιμοποιείται πλέον στο Σπριμόν στο ανατολικό τμήμα του Βελγίου.

Περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας του Ατόμιουμ στις Βρυξέλλες

Το Ατόμιουμ (Atomium) στις Βρυξέλλες, ένα από τα αξιοθέατα που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στο Βέλγιο, αποφάσισε να περιορίσει τις ώρες υποδοχής του κοινού από σήμερα για τρεις ημέρες, λόγω της ζέστης. Το κτίριο αυτό με τις διάσημες σφαίρες του είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα που μπορεί να υπερθερμανθεί.



Εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν στην Αγγλία

Εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν χθες ενώ η Βρετανία ετοιμάζεται να ζήσει δύο μέρες με θερμοκρασίες ρεκόρ. «Μπορούμε όντως να πούμε ότι τα βρετανικά σχολικά κτίρια δεν είναι καλά προετοιμασμένα για τέτοια ζέστη. Έχουμε πάρα πολλά κτίρια που είναι πολύ παλιά», σημείωσε στο AFP ο Τζέιμς Μπάουεν, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Σχολείων.



Δωρεάν χρήση πισινών σε ανοιχτούς χώρους στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία

Οι κάτοχοι κάρτας δημότη «City Pass» θα μπορούν να κολυμπούν δωρεάν από σήμερα ως το Σάββατο σε έξι ανοιχτές πισίνες στο Άμστερνταμ. Οι δημοτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θεωρούν «σημαντικό ο καθένας να έχει την ευκαιρία να δροσιστεί».



Τα μαθήματα τελειώνουν νωρίτερα στα σχολεία της Βιέννης στην Αυστρία

Στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, αύριο, Πέμπτη, και την Παρασκευή, θα επιτρέπεται στους γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους από τις 12:00 από το σχολείο λόγω του καύσωνα.



«Θέλουμε να πεθάνουμε!», λέει εργαζόμενος σε μεταφορική στην Ισπανία

«Όταν μας χτυπάει ο ήλιος, θέλουμε να πεθάνουμε. Και μέσα στο φορτηγό (…) είναι φρίκη, πραγματικά φρίκη», λέει στη Μαδρίτη ο Βαλεντίν Φερνάντεθ, 54χρονος εργαζόμενος μεταφορικής εταιρείας, με μουσκεμένο πουκάμισο και σταγόνες ιδρώτα να κυλούν από τη μύτη και το μέτωπό του. «Για μας αυτές οι μέρες είναι πολύ δύσκολες. Δεν έχουμε επιλογή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αν δεν δουλέψεις δεν θα έχεις να φας. Έτσι είναι».

Η Ισπανία τέθηκε χθες σχεδόν στο σύνολό της σε συναγερμό για καύσωνα, ενώ κάποιες περιοχές της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα της, της Χώρας των Βάσκων και της Κανταβρίας στο βόρειο τμήμα της τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό.



Στο Παρίσι ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο κλείνουν νωρίτερα

Ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε χθες στις 16:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) λόγω του καύσωνα, για να «εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες πρόσβασης» στο αξιοθέατο. Το Λούβρο, το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, θα κλείνει από σήμερα ως το Σάββατο δύο ώρες νωρίτερα. Επίσης το Μον-Σαιν-Μισέλ, το τουριστικό αξιοθέατο με τους περισσότερους επισκέπτες στη Γαλλία που βρίσκεται εκτός της περιοχής του Παρισιού, συνέστησε την αναβολή των επισκέψεων.

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