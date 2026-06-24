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ΚΟΣΜΟΣ

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24.06.2026 16:38

Η περίφημη βίλα των «bunga-bunga» πάρτι του Σίλβιο Μπερλουσκόνι πουλήθηκε στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ

24.06.2026 16:38
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Credit: URBEX ADDICTED / YouTube

Ένα από τα πιο διαβόητα ακίνητα πολιτικού στην Ιταλία φέρεται να βρήκε αγοραστή.

Ο πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Χαμάντ μπιν Τζάσιμ μπιν Τζαμπρ Αλ Θάνι, απέκτησε τη Βίλα Τσερτόζα, το κτήμα του εκλιπόντος Ιταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Η πώληση έρχεται περίπου ένα χρόνο αφότου η οικογένεια του Μπερλουσκόνι έθεσε το ακίνητο στην αγορά.

Η βίλα με θέα τον κόλπο της Μαρινέλα χρησίμευσε ως ανεπίσημη θερινή κατοικία του Ιταλού ηγέτη όταν ήταν στην εξουσία, αποκτώντας φήμη για τα λεγόμενα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα».

Credit: URBEX ADDICTED / YouTube

Αυτές οι πλέον διαβόητες βραδιές οδήγησαν σε μια υπόθεση πορνείας ανηλίκων, στην οποία ο Μπερλουσκόνι κατηγορήθηκε για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας. Τελικά αθωώθηκε, σε αντίθεση με την πρώην οδοντίατρο και τηλεοπτική προσωπικότητα Νικόλ Μινέτι, της οποίας η καταδίκη για τον ρόλο της στην προμήθεια γυναικών για αυτές τις εκδηλώσεις προκάλεσε χάος στο υπουργείο Δικαιοσύνης της νυν πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι τον Μάιο.

Credit: URBEX ADDICTED / YouTube

Ο αγοραστής της Βίλα Τσερτόζα αναφέρεται ότι ενεργεί μέσω ενός επενδυτικού φορέα με έδρα το Λουξεμβούργο που συνδέεται με την οικογένεια Αλ Θάνι, τη δυναστεία που κυβερνά το Κατάρ για περισσότερα από 150 χρόνια. Η αγορά προσθέτει στο αυξανόμενο αποτύπωμα της οικογένειας στη Σαρδηνία, όπου ήδη κατέχει επενδύσεις που κυμαίνονται από πολυτελή τουριστικά περιουσιακά στοιχεία έως το νοσοκομείο Mater Olbia.

Η πώληση βοηθά επίσης στην αποκάλυψη της τελικής οικονομικής κληρονομιάς του Μπερλουσκόνι, οι κληρονόμοι του οποίου εκτελούν τη διαθήκη του εκλιπόντος μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης από τον θάνατό του το 2023. Μεταξύ των μεγαλύτερων ποσών που κληροδότησε ο Μπερλουσκόνι είναι 100 εκατομμύρια ευρώ στην πρώην σύντροφό του Μάρτα Φασίνα και άλλα 100 στον αδελφό του Πάολο Μπερλουσκόνι.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 17:18
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