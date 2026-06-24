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24.06.2026 19:15

Τουρκία: Θρίλερ με νεκρό Έλληνα τουρίστα σε ξενοδοχείο της Αττάλειας

24.06.2026 19:15
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Φωτογραφία αρχείου

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ξενοδοχείο της Αττάλειας ένας 67χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Τουρκία συμμετέχοντας σε οργανωμένη εκδρομή.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, η ανησυχία για την τύχη του 67χρονου ξεκίνησε όταν οι υπεύθυνοι του ταξιδιωτικού γραφείου δεν κατάφεραν να έρθουν σε επαφή μαζί του.

Έπειτα από έλεγχο στο δωμάτιο όπου διέμενε, εργαζόμενοι του ξενοδοχείου και εκπρόσωποι του ταξιδιωτικού γραφείου τον εντόπισαν νεκρό και ενημέρωσαν αμέσως τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου

Γιατρός που κλήθηκε στο σημείο έκρινε τον θάνατο ύποπτο, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση κλιμακίου εγκληματολογικών ερευνών, εισαγγελέα και στελεχών της Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Ωστόσο, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν προέκυψαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο 67χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα δύσπνοιας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής.

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