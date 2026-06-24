Καύσωνας στη Γαλλία: Γιατί πνίγηκαν τόσοι άνθρωποι αναζητώντας λίγη δροσιά

Βαρύ φόρο ανθρώπινων απωλειών πληρώνει η Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, που πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα, καθώς, όπως ανακοινώθηκε επισήμως, οι θάνατοι από πνιγμούς ξεπέρασαν τους 40.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες την τελευταία εβδομάδα στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μον Μπρεζέον.

At least 48 people have died in France from drowning as they attempted to seek respite from the crippling heat, while two young children were killed by heat in a car. https://t.co/mBEawO6jyd https://t.co/mBEawO6jyd — Reuters Science News (@ReutersScience) June 24, 2026

Η τραγική αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και στο γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στην χώρα δεν ξέρει να κολυμπάει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραθαλάσσια πόλη της Μασσαλίας όπου σύμφωνα με έρευνα το 35% των παιδιών δεν ξέρει κολύμπι.

Η βουλευτής της αριστεράς Ματίλντ Πανό ανακοίνωσε σήμερα ότι θα καταθέσει στη γαλλική Εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο, στόχος του οποίου είναι να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά κολύμπι στη Γαλλία. Με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται η πρόσληψη δασκάλων κολύμβησης στα δημόσια σχολεία της Γαλλίας, καθώς και η κατασκευή κολυμβητηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή ημέρα ήταν η «πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία», όπως ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

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