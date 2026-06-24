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24.06.2026 21:02

Οι ΗΠΑ προχωρούν στις πωλήσεις κινητήρων στην Τουρκία για το Kaan παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου

24.06.2026 21:02
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Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεριωθούμενων στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, μια σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί τον επόμενο μήνα.

Οι κινητήρες, που παράγονται από την General Electric, θα τροφοδοτήσουν το πρώτο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας, το Kaan, ένα μεγάλο έργο που ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας, μέλους του ΝΑΤΟ, να είναι πιο αυτάρκης στην άμυνά της. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το πακέτο θα αξίζει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια.

Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν γενικά θερμές σχέσεις υπό την ηγεσία του Τραμπ, ο οποίος επαινεί τακτικά τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, η σχέση τους έχει δοκιμαστεί από μια μακροχρόνια διαφωνία σχετικά με την απόφαση της Ουάσινγκτον να απομακρύνει την Τουρκία από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 και να επιβάλει κυρώσεις μετά την απόκτηση ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμυνας S-400 από την Άγκυρα, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αποτελούν απειλή για την ασφάλεια.

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε εκφράσει αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της άτυπης διαδικασίας αναθεώρησης και δεν έχει δώσει το πράσινο φως για το πακέτο, δήλωσαν δύο από τις πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός Αμερικανού αξιωματούχου.

Παρά ταύτα, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ακολουθούμενη από επίσημη ειδοποίηση από το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κογκρέσο, ανέφεραν οι πηγές.

Η απόφαση να προχωρήσει η πώληση έρχεται σχεδόν ένα χρόνο αφότου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν παραπονέθηκε δημόσια για αυτό που χαρακτήρισε ως καθυστέρηση στη διαδικασία.

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου εν μέσω εντάσεων εντός της συμμαχίας σχετικά με την κατανομή των βαρών, τις αμυντικές δαπάνες και τα παράπονα των ΗΠΑ για τον ρόλο των συμμάχων στις προσπάθειες να διατηρηθεί ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 22:15
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