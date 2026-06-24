Πολιτικός διχασμός στη Γαλλία για τα κλιματιστικά μετά την καταγραφή της πιο ζεστής ημέρας στη χώρα

Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν στα ύψη, η Γαλλία αναγκάζεται να επανεξετάσει τις μακροχρόνιες επιφυλάξεις της σχετικά με μια πιθανή απάντηση στην κλιματική αλλαγή: το air-condition.

Αυτή την εβδομάδα η συζήτηση για τον κλιματισμό έχει φουντώσει για άλλη μια φορά, με τη Μαρίν Λεπέν της ακροδεξιάς να ζητά μαζική επιδοτούμενη εγκατάσταση air-condition και τους παραδοσιακά εχθρικούς Πράσινους να παραδέχονται ότι κάποια κλιματιστικά μπορεί πλέον να είναι αναπόφευκτα.

Προς το παρόν, η χώρα έχει χαμηλή χρήση, με μόνο το 25% των νοικοκυριών να είναι εξοπλισμένα με μονάδα κλιματισμού. Στην Ισπανία και την Ιταλία το ποσοστό είναι 50%, και στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία 90%.

Τα γαλλικά νοσοκομεία και σχολεία σπάνια χρησιμοποιούν κλιματισμό. Χιλιάδες σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν αυτή την εβδομάδα, και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραπονιέται ότι οι συνθήκες γίνονται γρήγορα αφόρητες.

Αλλά με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40°C – η Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία – υπήρξε ένα κύμα αγοράς φορητών συσκευών κλιματισμού, απλώς για να αφήσουν τα παιδιά να απολαύσουν λίγες ώρες δροσιάς στην τάξη ή για να μπορέσουν οι κάτοικοι των ασφυκτικά ζεστών διαμερισμάτων να περάσουν τη νύχτα.

Και όλο και περισσότερο, όπως φαίνεται, οι μακροχρόνιοι αντίπαλοι του κλιματισμού – κυρίως στην περιβαλλοντολογική αριστερά – αναγνωρίζουν ότι είναι αναπόφευκτο να αποτελέσει μέρος της αντίδρασης της χώρας στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αυτή την εβδομάδα, η επικεφαλής του κόμματος Οικολόγοι, Μαρί Τοντελιέ, έσπασε ένα είδος ταμπού όταν είπε ότι θα χρειαστούν κλιματιστικά σε σχολεία και νοσοκομεία.

«Υπάρχουν μέρη όπου απλά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα ​​χωρίς αυτά τώρα», είπε.

Η ρήξη της με αυτό που αποκάλεσε «δόγμα κατά της κλιματικής αλλαγής» είναι σημαντική, επειδή μέχρι τώρα το Πράσινο κίνημα στη Γαλλία θεωρούσε τον κλιματισμό ως τη χειρότερη λύση για την κλιματική αλλαγή.

Αντί να επιτίθεται στις βασικές αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, δήλωσαν οι ακτιβιστές, η προσφυγή στον κλιματισμό απλώς μείωνε τις επιπτώσεις της.

Και κάνοντας αυτές τις επιπτώσεις πιο υποφερτές, αποσπούσε την προσοχή από την ουσιαστική καταπολέμηση των αιτιών.

Όχι μόνο αυτό, αλλά ο κλιματισμός συχνά επικρίνεται από τους περιβαλλοντολόγους για την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής.

Αυτό συμβαίνει επειδή απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσει – και παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας προέρχεται από πυρηνική ενέργεια, αλλού αυτό σημαίνει ότι καίγονται περισσότερα ορυκτά καύσιμα.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα των ψυκτικών αερίων που χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό, τα οποία είναι αέρια του θερμοκηπίου και συχνά διαρρέουν.

Και υπάρχει το φαινόμενο της αστικής θέρμανσης, που προκαλείται από την εκτόξευση θερμού αέρα στους δρόμους.

Oρισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι αυτό μπορεί να αυξήσει τις θερμοκρασίες της πόλης κατά δύο ή τρεις βαθμούς.

Η υποψία για τον κλιματισμό έχει επίσης διεισδύσει στην κυβερνητική πολιτική.

Οι νέοι κανόνες κτιρίων και ανακαινίσεων επικεντρώνονται στη μόνωση, το πράσινο και τις υψηλής τεχνολογίας μεθόδους για την κυκλοφορία του αέρα – με τον ρητό στόχο να καταστεί ο κλιματισμός περιττός.

Ένα γιγάντιο νέο νοσοκομείο που κατασκευάζεται στην πόλη Νάντη της Βρετάνης, για παράδειγμα, θα διαθέτει κλιματισμό μόνο στα μισά δωμάτιά του, προκαλώντας την οργή των ιατρικών συνδικάτων.

«Στο περιβαλλοντικό πλαίσιο, θα πρέπει να έχουμε κλιματισμό παντού», δήλωσε ο Olivier Terrien του συνδικάτου CGT.

Σύμφωνα με την Valerie Pécresse, τη συντηρητική πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου του Παρισιού, «Το κράτος λειτουργεί με μια ιδεολογία κατά της κλιματικής αλλαγής. Αλλά ο κλιματισμός πρέπει να ενσωματωθεί στο προσκήνιο, μαζί με άλλες μεθόδους για τη δημιουργία ψυχρότητας».

Η Pécresse, η οποία ελέγχει τις περιφερειακές μεταφορές του Παρισιού, ελπίζει να έχει όλα τα λεωφορεία και τα τρένα εξοπλισμένα με κλιματισμό έως το 2032, και επικρίνει τον σοσιαλιστή προκάτοχό της επειδή δεν κατάλαβε τη σημασία του.

Η δεξιά ήταν πάντα πιο φιλική στα air condition από την αριστερά – και καμία περισσότερο από τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν.

Αυτή την εβδομάδα, η ίδια ζητά ένα πανεθνικό «σχέδιο για την κλιματική αλλαγή» για τον εξοπλισμό όλων των σχολείων και νοσοκομείων με κλιματισμό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του RN, Jean-Philippe Tanguy, το σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης άτοκα δάνεια με κρατική υποστήριξη, αξίας 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα επιτρέψουν σε 30 έως 40 εκατομμύρια νοικοκυριά να εγκαταστήσουν μονάδες ψύξης.

Οι επικριτές κατήγγειλαν το σχέδιο του RN ως οπορτουνιστικό και ανέξοδο. Λένε ότι η λαϊκιστική δεξιά ήταν η τελευταία που αναγνώρισε την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, επομένως έχει μικρή αξιοπιστία σήμερα όταν μιλάει για τις επιπτώσεις της.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν σε επικίνδυνα επίπεδα στη Γαλλία, με ζωές σε κίνδυνο και σχολεία και νοσοκομεία να κινδυνεύουν με κατάρρευση – όλοι καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: ότι τα air condition είναι αναπόφευκτα.

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