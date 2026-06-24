Επιχείρηση πειθούς από Ρούμπιο στις χώρες του Κόλπου που θεωρούν «χαλαρή» τη συμφωνία με το Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ με Τεχεράνη για την τελική μορφή της

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι τα ισραηλινά στρατεύματα δεν θα αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ένα εμπόδιο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ, καθώς ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει στη Μέση Ανατολή για να κερδίσει την υποστήριξη των σκεπτικιστών συμμάχων σχετικά με μια προτεινόμενη συμφωνία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν μια αρχική συμφωνία την περασμένη εβδομάδα για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει αναστατώσει τη Μέση Ανατολή και έχει ασκήσει πιέσεις στις παγκόσμιες οικονομίες από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ενός σημείου διέλευσης για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αντικρουόμενες απόψεις έχουν προκύψει σχετικά με στοιχεία της συμφωνίας, γεγονός που έχει προκαλέσει κριτική στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό και στη Μέση Ανατολή. Τα οικονομικά κίνητρα για το Ιράν, ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ και ο παράλληλος πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν αμφισβητηθεί, υπογραμμίζοντας την ευθραυστότητα της συμφωνίας.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατζ, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αποσύρουν στρατεύματα από τον νότιο Λίβανο, όπου λένε ότι έχουν δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας για την προστασία των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι προετοιμασμένες… και δεν αποσύρονται. Ανακοινώσαμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν αποσύρονται και, προς το παρόν – και αυτό είναι ένα πολιτικό επίτευγμα – δεν υπάρχει αμερικανική απαίτηση για αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο», δήλωσε ο Κατζ σε ομιλία του σε συνέδριο στο Τελ Αβίβ.

Έκανε τα σχόλιά του καθώς ο Λίβανος και το Ισραήλ συζητούν μια πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ σε συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν από μέρος των εδαφών που εισέβαλαν στον πόλεμο και να τα παραδώσουν στον έλεγχο του λιβανέζικου στρατού.

Το Ισραήλ μάχεται τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου, αφότου η μαχητική ομάδα επιτέθηκε στο Ισραήλ υποστηρίζοντας το Ιράν, και η Τεχεράνη έχει θέσει ως κεντρική αρχή των απαιτήσεών της σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ την παύση των εχθροπραξιών.

«Για εμάς, μια εκεχειρία στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική με μια εκεχειρία στο Ιράν, και επιπλέον, ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντικός με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν», δήλωσε την Τετάρτη στο Μπακού ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Ένωσης των κρατών μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Μια ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε αυτοκίνητο στο νότιο Λίβανο σκότωσε τουλάχιστον δύο ανθρώπους την Τετάρτη, δήλωσαν στο Reuters πηγές ασφαλείας και ιατρικές πηγές του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι ελέγχει τις αναφορές. Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι η αεροπορία του είχε χτυπήσει δύο ένοπλους μαχητές της Χεζμπολάχ κοντά σε μια ζώνη που ελέγχεται από ισραηλινά στρατεύματα στο νότιο Λίβανο. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν τα περιστατικά σχετίζονται.

Ο Ρούμπιο επιδιώκει να πείσει τους περιφερειακούς συμμάχους

Η προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία έχει αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό στη Μέση Ανατολή, όπου πολλά κράτη δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου και θεωρούν τη συμφωνία υπερβολικά γενναιόδωρη προς την Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένου ενός κονδυλίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και της άρσης ορισμένων κυρώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε περιοδεία στην περιοχή για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες, είχε γεύμα εργασίας την Τετάρτη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν, και άλλα ανώτερα στελέχη.

Ο Ρούμπιο επισκέπτεται επίσης το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Και τα δύο έθνη φιλοξενούν στρατηγικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ ενώ και τα δύο επλήγησαν από επίθεση ιρανικών πυραύλων, με αποτέλεσμα θανάτους αμάχων και βαρύ οικονομικό κόστος.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι τα μη παγωμένα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά ιατρικών εφοδίων και τροφίμων από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας τους Αμερικανούς αγρότες. Το Ιράν το αμφισβήτησε.

Αντικρουόμενες αναφορές έχουν επίσης προκύψει σχετικά με συμφωνημένες διατάξεις που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αποτροπή της Τεχεράνης από την κατασκευή πυρηνικού όπλου ήταν ο κεντρικός λόγος για την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν έχει σχέδια να το πράξει.

Το Ιράν αντέδρασε ξανά την Τετάρτη, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε συμφωνήσει σε πυρηνικές επιθεωρήσεις ως μέρος της αρχικής συμφωνίας.

Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι επανέλαβε ότι τέτοια ζητήματα θα εξεταστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας και αφού η άλλη πλευρά λάβει πρακτικά μέτρα για την άρση όλων των κυρώσεων.

credit: AP

Συζητήσεις για τη μελλοντική διαχείριση του Στενού

Η ναυτιλία έχει αρχίσει να κινείται μέσω του Στενού του Ορμούζ, οδηγώντας σε πτώση των τιμών του πετρελαίου, αν και η μακροπρόθεσμη λειτουργία και διαχείριση της πλωτής οδού παραμένει υπό συζήτηση μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και άλλων κρατών του Κόλπου.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, επισκέφθηκε το Μουσκάτ την Τετάρτη για συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την πλωτή οδό, δήλωσε στο Reuters ένας διπλωμάτης που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

Τα κράτη του Κόλπου αναμένεται να πιέσουν για μηδενικά τέλη διέλευσης, αλλά το Ιράν θα μπορούσε να προτείνει τέλη για το περιβάλλον, τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια, δήλωσε ο διπλωμάτης.

Ο Τραμπ, ο οποίος δέχεται πολιτικές πιέσεις από ορισμένους σκληροπυρηνικούς στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι οποίοι θεωρούν επίσης τη συμφωνία ως χαλαρή για το Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί από το Ιράν ότι δεν θα υπάρχουν διόδια.

«Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι, παρά τα προβληματικά Fake News που αναφέρουν το αντίθετο, δεν υπάρχουν ΔΙΟΔΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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