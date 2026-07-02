Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 11χρονος έπεσε πάνω σε βουδιστές μοναχούς με το φορτηγάκι που οδηγούσε – 8 νεκροί, πάνω από 20 τραυματίες (σκληρές εικόνες)

Φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όταν ένα 11χρονο παιδί έχασε τον έλεγχο του φορτηγού των γονιών του και έπεσε πάνω σε πομπή βουδιστών μοναχών που συμμετείχαν σε θρησκευτική τελετή.

Από το δυστύχημα στην επαρχία Μουκνταχάν της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ μοναχοί, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς σοβαρά.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά 35 μοναχοί και πέντε πιστοί συμμετείχαν στην πομπή που πραγματοποιούνταν σε επαρχιακό δρόμο, στο πλαίσιο θρησκευτικού προσκυνήματος.

Προσοχή, σκληρές εικόνες στο βίντεο.

🇹🇭 An 11-year-old in northeastern Thailand drove his parents' pickup truck into a single line procession of monks, killing 8 and seriously injuring 10 more today.



It's not yet clear what led up to this horrendous tragedy.



May they rest in the peace they already found.… July 2, 2026

Το 11χρονο αγόρι φέρεται να πήρε το φορτηγό των γονιών του χωρίς την άδειά τους. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στους συμμετέχοντες στην πομπή.

Οι αρχές έχουν κατασχέσει το όχημα προκειμένου να εξεταστεί από πραγματογνώμονες, ενώ έχουν καλέσει τους γονείς του παιδιού να καταθέσουν στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το ανήλικο πίσω από το τιμόνι.

«Οι μοναχοί εκτοξεύτηκαν στον αέρα»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή ενός από τους μοναχούς που επέζησαν.

Όπως ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε τοπική ομάδα διασωστών, είδε το φορτηγό να πλησιάζει με οδηγό ένα μικρό αγόρι, ενώ ο ίδιος επαναλάμβανε ένα βουδιστικό μάντρα.

«Ξαφνικά το φορτηγό έπεσε πάνω μας με μεγάλη ταχύτητα. Εγώ και ένας ακόμη μοναχός προλάβαμε να απομακρυνθούμε, όμως όσοι βρίσκονταν πιο πίσω χτυπήθηκαν και εκτοξεύτηκαν στον αέρα», περιέγραψε.

Tragic Loss in Thailand: 8 Monks Killed in Devastating Procession Crashhttps://t.co/W57tQ4wd7Qpic.twitter.com/IkqimIdHgr July 2, 2026

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, πέντε μοναχοί σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ άλλοι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

🚑🇹🇭 THAILAND NEWS🇹🇭🚑



Ein elfjähriger Junge stahl heute den Pickup seiner Eltern und fuhr von zu Hause in Richtung Mukdahan, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und verunglückte.



Zirka 30 wandernden Mönche wurden erfasst und mindestens wohl 5 dabei getötet, viele… pic.twitter.com/wbuTR8A2z2 — Matze G. FILIUS 🇹🇭 🇩🇪 🥝 (@Invermectin1) July 2, 2026

Τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ακόμη δέκα έχουν σοβαρά τραύματα. Οι υπόλοιποι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα για ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Na Tailândia uma peregrinação religiosa terminou em tragédia em Mukdahan. Um grupo de 35 monges foi atropelado por um carro dirigido por uma criança de apenas 11 anos. Cinco das vítimas morreram na hora e três não resistiram aos ferimentos no hospital. pic.twitter.com/qUTVrfq0wt — Julio Freiress 🇧🇷 (@JFreiress_) July 2, 2026

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οδηγός ήταν το 11χρονο παιδί και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα τόσο για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος όσο και για τις ευθύνες των γονέων του σχετικά με την επίβλεψη του ανηλίκου.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της επαρχίας Μουκνταχάν της Ταϊλάνδης χαρακτήρισε την τραγωδία «καμπανάκι» για την οδική ασφάλεια, τονίζοντας ότι όλοι –και ιδιαίτερα οι γονείς– οφείλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, ώστε να αποτραπούν παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια θρησκευτικής πομπής στην Ταϊλάνδη.

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