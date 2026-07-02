Σκηνές πανικού και καταναλωτικής υστερίας εκτυλίχθηκαν στη Γαλλία, με τους πολίτες να αδειάζουν τα ράφια των καταστημάτων για να προμηθευτούν κλιματιστικά και ανεμιστήρες εν μέσω ακραίου καύσωνα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών προκάλεσαν μια πρωτοφανή «έφοδο» σε σούπερ μάρκετ, ηλεκτρονικά καταστήματα και αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται γενικευμένες ελλείψεις αποθεμάτων. Με 72 διαμερίσματα της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, η κορύφωση του ακραίου φαινομένου δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών και της αγοράς για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Ουρές από τα ξημερώματα και σκηνές «κομάντο»

Γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε προσφορά, αλλά λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας ανά κατάστημα δημιουργήθηκε χάος.

Με τα πιο σοβαρά περιστατικά να εκτυλίσσονται στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, η κατάσταση εκτραχύνθηκε σε βαθμό που κατέρρευσε η πόρτα του καταστήματος από τον κόσμο που περίμενε έξω να ανοίξει.

Σε πολλά καταστήματα, σχηματίζονται μεγάλες ουρές στα πεζοδρόμια αρκετή ώρα πριν από το άνοιγμα, καθώς οι καταναλωτές θέλουν να εξασφαλίσουν ότι θα αποχωρήσουν με μια συσκευή ψύξης. Η κατάσταση μετατρέπεται σε χαοτική μόλις ανοίγουν οι πόρτες, με τους αγοραστές να τρέχουν προς τους διαδρόμους για να προλάβουν τα κοντινότερα προϊόντα.

Bagarres, portes forcées, intervention de la police… L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ July 2, 2026

Όπως αναφέρει το BFMTV, πάνω από 100 «μπούκαραν» στο μαγαζί για τα μόλις 10 κλιματιστικά που ήταν διαθέσιμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος.

@lidlfrance ment. Il y avait que 2 climatiseurs et plus de 400 personnes. Ils ont mis du gaz lacrymo. Des femmes sont tombées. #Lidl 14eme pic.twitter.com/iuUBUkvJkZ July 2, 2026

Στο Σεν Ζερμέν-αν-Λε, εξαφανίστηκαν σε λίγα λεπτά οι ανεμιστήρες, μια που δεν υπήρχαν κλιματιστικά, με τον κόσμο να έχει συγκεντρωθεί έξω από κατάστημα από τη νύχτα, περιμένοντας το άνοιγμα.

L’enseigne de supermarchés discount organise ce jeudi 2 juillet une grande vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs en France, alors qu’une nouvelle vague de chaleur est attendue en fin de semaine et que les stocks se font rares dans les magasins. Mais dans certains points… pic.twitter.com/kNbvNRtcYe — Le Figaro (@Le_Figaro) July 2, 2026

Χρειάστηκε μέχρι και επέμβαση της αστυνομίας, καθώς οι πολίτες ήταν…. αποφασισμένοι πάση θυσία να δροσιστούν.

Des sauvages les gens pour clim a lidl pic.twitter.com/lFZCOOxWxe July 2, 2026

Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας, αν και το κατάστημα γνώριζε ότι θα υπήρχε τεράστια ζήτηση.

Παρόμοια ήταν η εικόνα στην Ορζεβάλ, αλλά και στο Σεν Ζερμέν-λε-Κορμπέιγ, στην περιοχή Εσόν, όπου περίπου 200 οχήματα προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο και χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία.

Bousculade ce matin devant un magasin Lidl pour acheter des climatiseurs et des ventilateurs.



Une importante foule attendait l'ouverture du magasin depuis tôt ce matin. pic.twitter.com/k6GMU22shv — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 2, 2026

Δακρυγόνα στο Παρίσι

Στο Παρίσι, πολλοί ανέφεραν ότι ήταν ελάχιστα έως και ανύπαρκτα τα αποθέματα κλιματιστικών, ενώ η αστυνομία έκανε και χρήση δακρυγόνων στο 14ο διαμέρισμα, όπου πάνω από 400 άτομα περίμεναν στην ουρά για… δύο διαθέσιμα κλιματιστικά. Κατά τα επεισόδια αρκετές γυναίκες έπεσαν κάτω, εξαιτίας του συνωστισμού.

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