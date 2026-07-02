Δίκη για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία: Επιχειρηματίας έδωσε 150.000 ευρώ για «συμβόλαιο θανάτου»

Ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Μάλτας σχεδίαζε να δολοφονήσει την ερευνητική δημοσιογράφο Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία, πληρώνοντας 150.000 ευρώ σε τρεις εκτελεστές για να πραγματοποιήσουν τη δολοφονία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Γιόργκεν Φένεκ, ο 44χρονος κληρονόμος μιας αυτοκρατορίας ακινήτων που περιλαμβάνει το ξενοδοχείο και καζίνο Hilton Malta, δικάζεται για τη δολοφονία του 2017.

Η Καρουάνα Γκαλιζία πέθανε μετά την πυροδότηση βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της. Εκδότρια περιοδικού, αρθρογράφος εφημερίδας και blogger, ήταν μια από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης στη χώρα. Τα ρεπορτάζ της για κορυφαία κυβερνητικά και επιχειρηματικά πρόσωπα την είχαν καταστήσει στόχο επανειλημμένων επιθέσεων από πολιτικούς και τους υποστηρικτές τους, και ο βίαιος θάνατός της προκάλεσε οργή σε όλη την Ευρώπη.

Ο Φένεκ συνελήφθη πριν από επτά χρόνια. Μετά από πολυάριθμες καθυστερήσεις και την απελευθέρωσή του με εγγύηση τον Φεβρουάριο, μετά τη λήξη του νόμιμου χρόνου κράτησής του, η δίκη του ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης στα δικαστήρια της πρωτεύουσας της Μάλτας, Βαλέτα.

Ο κατηγορούμενος, φορώντας ένα μπλε κοστούμι και γυαλιά, δήλωσε αθώος.

Ο Φένεκ κατηγορήθηκε για δύο εγκλήματα: συνενοχή στην εκούσια ανθρωποκτονία της Καρουάνα Γκαλιζία και συνεργασία με ένα ή περισσότερα άτομα στη Μάλτα με σκοπό την τέλεση εγκλήματος εκεί.

Είναι ένας από τους επτά άνδρες που οι εισαγγελείς κατηγόρησαν για συμμετοχή στη δολοφονία και ο τελευταίος που θα δικαστεί. Πέντε από τους επτά έχουν καταδικαστεί και ένας εξασφάλισε χάρη σε αντάλλαγμα για μαρτυρία.

Εν μέσω ανησυχιών για το επίπεδο ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης για την υπόθεση και τον πιθανό αντίκτυπό της στο κοινό, τα αντίπαλα μέρη χρειάστηκαν πέντε ώρες για να συμφωνήσουν στην επιλογή ενόρκων, ενώ όσοι παρευρέθηκαν σε υπηρεσία περίμεναν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου για να ανακοινωθούν τα ονόματά τους. Οι αξιωματούχοι κλήθηκαν να βοηθήσουν αφού ένας εφεδρικός ένορκος λιποθύμησε καθώς η θερμοκρασία ανέβηκε στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας, οι ένορκοι θα είναι διαχωρισμένοι για όλη τη διάρκεια της δίκης, θα ζουν σε ξενοδοχείο και δεν θα έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα ή έξυπνα ρολόγια.

Η δίκη ξεκίνησε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, μιας περίληψης των κατηγορουμένων που συντάχθηκε από κυβερνητικούς εισαγγελείς.

Το δικαστήριο άκουσε πώς, λίγο πριν τις 3 μ.μ. στις 16 Οκτωβρίου 2017, το αυτοκίνητο της δημοσιογράφου εξετράπη της πορείας του και μπήκε σε ένα χωράφι καθώς έφευγε από το σπίτι της στο χωριό Bidnija.

Μια ισχυρή βόμβα που βρισκόταν σε ένα παιδικό κουτί παπουτσιών είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα του οδηγού, όπως ενημερώθηκε το δικαστήριο. Οι βομβιστές, οι οποίοι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έλαβαν 150.000 ευρώ για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, είχαν εισβάλει στο όχημα της δημοσιογράφου το προηγούμενο βράδυ, αφού παρακολουθούσαν τις κινήσεις της εβδομάδες.

Ο γιος της, Μάθιου Καρουάνα Γκαλιζία, ο οποίος ήταν μαζί της στο σπίτι, ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο, ανακαλύπτοντας τα λείψανά της στα φλεγόμενα συντρίμμια. Ήταν 53 ετών.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι το φερόμενο σχέδιο για τη δολοφονία της δημοσιογράφου είχε εκπονηθεί τον Απρίλιο του 2017. Ο Φένεκ κάλεσε τον φίλο του Μέλβιν Θέουμα, οδηγό ταξί και στοιχηματιστή, και του ζήτησε να τον συναντήσει κοντά στο Hilton, όπου του είχε παραχωρηθεί ένα επικερδές περίπτερο για να παραλαμβάνει τους επισκέπτες από το ξενοδοχείο.

Ο Φένεκ είπε στον Θέουμα να βρει κάποιον να σκοτώσει την Καρουάνα Γκαλιζία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Του έδωσε μάλιστα το όνομα ενός πιθανού εκτελεστή, ενός μέλους της συμμορίας που ονομαζόταν Τζορτζ Ντετζόρτζιο, ο οποίος είχε ως βάση μια αποθήκη στις αποβάθρες της Μάρσα, απέναντι από το μεγάλο λιμάνι της Βαλέτας. Ο Φένεκ είπε ότι ήθελε να σκοτωθεί η δημοσιογράφος επειδή επρόκειτο να δημοσιεύσει μια ιστορία για τον θείο του.

Αφού ο Θέουμα επικοινώνησε με τον Ντετζόρτζιο και τον αδελφό του Άλφρεντ, συμφωνήθηκε μια τιμή 150.000 ευρώ, με 30.000 ευρώ να καταβάλλονται προκαταβολικά. Ωστόσο, προκηρύχθηκαν γενικές εκλογές για τις 3 Ιουνίου και ο Φένεκ ανέστειλε τη δολοφονία, άκουσε το δικαστήριο. Δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή της κυβέρνησης των Εργατικών στην εξουσία, ο εισαγγελέας ισχυρίζεται ότι ο Φένεκ είπε στον Θέουμα να προχωρήσει με το σχέδιο. Ισχυρίζεται ότι ο Φένεκ παρέδωσε προσωπικά στον Θέουμα έναν φάκελο που περιείχε τα μετρητά.

Καθώς περνούσαν εβδομάδες και έπειτα μήνες, ο Φένεκ πίεζε για την εφαρμογή του σχεδίου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λέγοντας αυτή τη φορά ότι η Καρουάνα Γκαλιζία επρόκειτο να δημοσιεύσει ένα άρθρο γι’ αυτόν.

Αφού σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν ένα τουφέκι, οι εκτελεστές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν μια βόμβα. Ήταν εξοπλισμένη με δέκτη κινητού τηλεφώνου και πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως από τον Ντετζόρτζιο μέσω ενός μηνύματος που στάλθηκε ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του σκάφους του στο μεγάλο λιμάνι.

Λίγες μέρες μετά τη δολοφονία, ο Άλφρεντ Ντετζόρτζιο πήγε στο γκαράζ του Θέουμα για να παραλάβει τα χρήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Εκείνος του έδωσε άλλα 5.000 ευρώ για έξοδα, συμπεριλαμβανομένου ενός ζευγαριού ισχυρών κιαλιών. Οι ισχυρισμοί κατηγορούν τον Φένεκ ότι ξόδεψε «δεκάδες χιλιάδες» επιπλέον για τα δικαστικά έξοδα των Ντετζόρτζιο μετά τις συλλήψεις τους.

Οι αδελφοί Ντετζόρτζιο , και ο συνεργός τους Βίνσεντ Μουσκάτ, συνελήφθησαν λίγο αργότερα και τέθηκαν υπό κράτηση στις 4 Δεκεμβρίου 2017 μετά από επιδρομή στην αποθήκη τους.

Το δικαστήριο άκουσε πώς ο ίδιος ο Θέουμασυνελήφθη στις 14 Νοεμβρίου 2019, κρατώντας ένα κουτί παγωτού που περιείχε μονάδες USB με αντίγραφα από αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι κρυφά ηχογραφημένες συνομιλίες με τον Φένεκ, στις οποίες βασίζεται η εισαγγελία. Η ομάδα του Φένεκ αμφισβήτησε την ερμηνεία των ηχογραφήσεων από την εισαγγελία και ισχυρίζεται ότι η κατάθεση του Θέουμα περιέχει «μισές αλήθειες» και «κατάφωρα ψέματα».

Το κατηγορητήριο επανειλημμένα κατονομάζει τον Φένεκ ως τον υποκινητή του σχεδίου δολοφονίας της Καρουάνα Γκαλιζία, λέγοντας ότι συνέλαβε το σχέδιο και πλήρωσε άλλους για να πραγματοποιήσουν τη δολοφονία.

Ο γενικός εισαγγελέας ζήτησε ισόβια κάθειρξη για την κατηγορία της δολοφονίας και μεταξύ 20 και 30 ετών για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική και συνταγματική κρίση στη Μάλτα, η οποία απείλησε να ρίξει την κυβέρνηση. Ο τότε πρωθυπουργός, Τζόζεφ Μουσκάτ – ο οποίος δεν έχει συγγένεια με τον Βίνσεντ Μουσκάτ – παραιτήθηκε λίγο μετά τη σύλληψη του Φένεκ, αποχωρώντας τον Δεκέμβριο του 2019.

Ο Βίνσεντ Μουσκάτ έλαβε μειωμένη ποινή 15 ετών και προεδρική χάρη αφού δήλωσε ένοχος για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας, και κατέθεσε εναντίον των αδελφών Ντετζόρτζιο. Αρχικά αρνήθηκαν τις κατηγορίες εναντίον τους, οι οποίες περιλάμβαναν επίσης ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, προτού αλλάξουν την δήλωση ομολογιών τους σε ενοχή την πρώτη ημέρα της δίκης τους τον Οκτώβριο του 2022. Μια συμφωνία μείωσε τις ποινές τους από ισόβια σε 40 χρόνια.

Δύο άνδρες που κατηγορήθηκαν για την προμήθεια της βόμβας, ο Ρόμπερτ Άγκιους και ο Τζέιμι Βέλα, καταδικάστηκαν σε ισόβια τον Ιούνιο του 2025. Δεν δικαιούνται αποφυλάκιση υπό όρους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόωρης αποφυλάκισης.

Ο Θέουμα ζει υπό καθεστώς προστασίας μαρτύρων από το 2019.

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