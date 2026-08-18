Στα άκρα Γουόκαπ και Ολυμπιακός: Μία ρήξη σαν… προδοσία, πάνε δικαστήρια μετά την καταγγελία του συμβολαίου

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Μία σχέση που έμοιαζε σχεδόν άρρηκτη οδηγείται πλέον σε ολοκληρωτική ρήξη. Τόμας Γουόκαπ και Ολυμπιακός βρίσκονται στα άκρα, με τον Αμερικανό –και πολιτογραφημένο Έλληνα– γκαρντ να προχωρά σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του, και τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν ότι η συμφωνία ισχύει κανονικά έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ολυμπιακός μάλιστα τον περιμένει την Πέμπτη 20 Αυγούστου για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εάν ο Γουόκαπ δεν εμφανιστεί, η ΚΑΕ έχει προαναγγείλει ότι θα χρησιμοποιήσει «κάθε νόμιμο μέσο», με την υπόθεση να οδηγείται πλέον, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στις δικαστικές αίθουσες.

Στην πράξη, η καταγγελία δεν κάνει αυτομάτως τον παίκτη ελεύθερο. Για να αγωνιστεί αλλού χρειάζεται το σχετικό Letter of Clearance, με τον Ολυμπιακό να μην προτίθεται να συναινέσει στην αποδέσμευσή του.

Πίσω από τη σύγκρουση βρίσκεται η Dubai BC, η οποία έχει δελεάσει τον 33χρονο με ένα πολύ μεγαλύτερο οικονομικά συμβόλαιο. Οι πληροφορίες του καλοκαιριού έκαναν λόγο ακόμη και για απολαβές που πλησιάζουν τα 6 εκατ. δολάρια στη διετία, ενώ ο Ολυμπιακός απέρριψε προτάσεις για την παραχώρησή του και φέρεται να αξίωνε περί τα 2 εκατ. ευρώ για να τον αφήσει να φύγει.

Η υπόθεση, ωστόσο, έχει και μία ιδιαίτερη συναισθηματική και ηθική διάσταση για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες δεν αντιμετώπισαν ποτέ τον Γουόκαπ σαν έναν ακόμη ξένο παίκτη.

Επένδυσαν πάνω του αγωνιστικά και οικονομικά, τον έκαναν βασικό πυλώνα της ομάδας και το 2023 στήριξαν την προσπάθεια για την απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητας, η οποία του άνοιξε και την πόρτα της Εθνικής. Στις 18 Απριλίου 2023 η πολιτογράφησή του ολοκληρώθηκε επισήμως με Προεδρικό Διάταγμα.

Κάπως έτσι εξηγείται και η ιδιαίτερα σκληρή στάση των «ερυθρόλευκων». Στον Ολυμπιακό ενδεχομένως θεωρούσαν ότι είχε οικοδομηθεί μία σχέση που ξεπερνούσε τα στενά όρια ενός επαγγελματικού συμβολαίου και ότι ο Γουόκαπ δεν θα έβαζε κάποια στιγμή μπροστά το οικονομικό για να πιέσει μέχρι τέλους για την αποχώρησή του.

Αυτό ακριβώς, όμως, συμβαίνει τώρα. Και γι’ αυτό στον Πειραιά η κίνηση του παίκτη μπορεί να εκλαμβάνεται σχεδόν ως «προδοσία» μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Ο Γουόκαπ από την πλευρά του διεκδικεί το δικαίωμα να επιλέξει το επόμενο –και πιθανότατα τελευταίο μεγάλο– συμβόλαιο της καριέρας του. Μόνο που απέναντί του βρίσκεται ένας Ολυμπιακός που δεν δείχνει καμία διάθεση να υποχωρήσει.

Το «διαζύγιο» πλέον δεν είναι απλώς δύσκολο, αλλά εξελίσσεται σε πόλεμο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ήδη ψάχνει αντικαταστάτη, με το βλέμμα στην απόκτηση κάποιου Έλληνα γκαρντ.

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