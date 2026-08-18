Στην Μπαρτσελόνα έως το 2030 ο Ρόδρι μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι

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Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού. Ο Ισπανός μέσος επιστρέφει στην πατρίδα του και θα φορά πλέον τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» έως το 2030.

Ο Ρόδρι πήρε την απόφαση να αφήσει την αγγλική ομάδα μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Ισπανία, διοργάνωση στην οποία αναδείχθηκε MVP. Η Μάντσεστερ Σίτι αποδέχθηκε την πρόταση της Μπαρτσελόνα, καθώς έλαβε υπόψη και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει.

Το συνολικό κόστος της συμφωνίας φτάνει τα 75.000.000 ευρώ, καθώς οι Καταλανοί θα καταβάλουν 60.000.000 ευρώ και επιπλέον 15.000.000 ευρώ με τη μορφή μπόνους, εφόσον επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι.

Ο Ρόδρι είχε βρεθεί στη Μάντσεστερ Σίτι το 2019, όταν η αγγλική ομάδα τον απέκτησε από την Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 70.000.000 ευρώ. Στα χρόνια που ακολούθησαν εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους μέσους, κατακτώντας μεταξύ άλλων τη Χρυσή Μπάλα το 2023.

Με τη φανέλα της Σίτι κατέγραψε 298 συμμετοχές, σημειώνοντας 28 γκολ και 32 ασίστ. Στη συλλογή του από την παρουσία του στο Μάντσεστερ περιλαμβάνονται τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας, δύο Κύπελλα, τρία League Cup, ένα Community Shield, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup και ένα FIFA Club World Cup.

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