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18.08.2026 19:52

Ο Γουόκαπ κατήγγειλε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό – Τι απαντά η ΚΑΕ

18.08.2026 19:52
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Στα άκρα οδηγείται η ένταση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Τόμας Γουόκαπ, με τον Τεξανό γκαρντ να προχωρά, όπως γράφει το sport24.gr, σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ζητώντας να αποδεσμευτεί.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί την εξέλιξη και ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί το συμβόλαιο του παίκτη ενεργό. Μάλιστα, σημειώνει ότι αναμένει κανονικά την παρουσία του στην Ελλάδα την Πέμπτη 20 Αυγούστου, ώστε να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του. Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του Ολυμπιακού.

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