Ο Τσιάρτας καταχεριάζει τους Παοκτσήδες για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια: Σωστή η μεταγραφή, τραγικές οι καταλήψεις

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Ο Βασίλης Τσιάρτας άσκησε κριτική στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για την στάση τους κατά της ΠΑΕ, για την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.

Ο πρώην διεθνής άσος, αφού υπενθύμισε το αυτονόητο -ότι οι ΠΑΕ είναι εταιρείες και οι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες- χαρακτήρισε λανθασμένη τη κίνηση των οπαδών για κατάληψη στη Τούμπα και τόνισε πως η μεταγραφή -που είναι και το σημαντικότερο- είναι κάτι θετικό για τον ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο.

Βέβαια, σημείωσε πως και η ΠΑΕ θα πρέπει να τα χρήματα που θα εισπράξει από αυτή την μεταγραφή, να κάνει ανάλογες κινήσεις, που θα βελτιώσουν τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά.

Η ανάρτηση Τσιάρτα

«Κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι οι ομάδες είναι ΠΑΕ (ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες) και οι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πούλησε με ένα μεγάλο ποσό τον Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ η οποία πρόσφερε και ένα μεγάλο συμβόλαιο στον παίκτη. Ο Γιάννης είναι ένας παίκτης με πολύ ποιότητα και πολλά περιθώρια εξέλιξης που θα τον κάνουν ακόμα καλύτερο και με διάρκεια θα μπορέσει να κάνει την δική μεγάλη καριέρα.

Αν κ διαφωνώ με την στάση του στο θέμα της Εθνικής Ελλάδας (είναι άλλη κουβέντα αυτή) πηγαίνει πλέον σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα και σε μια μεγάλη ομάδα με άλλες απαιτήσεις, άλλες συνθήκες και πλέον καλείται να αποδείξει ότι σωστά τον επέλεξαν. Του εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Ο ΠΑΟΚ πούλησε κ δεν ξεπούλησε ένα περιουσιακό του στοιχείο και καλείται να αξιοποιήσει τα χρήματα που πήρε. Είναι τραγικό να βλέπουμε καταλήψεις στα γραφεία και αντιδράσεις που δεν έχουν σχέση με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Μακάρι και άλλοι νεαροί έλληνες παίκτες (εκτός από αυτούς που ήδη είναι ξένες ομάδες) να μπορέσουν να κάνουν καριέρα στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτό θα βοηθήσει και την Εθνική Ομάδα να έχει παίκτες που παίζουν σε μεγάλα και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Η καριέρα ενός ποδοσφαιριστή εκτός από κατάλληλες συνθήκες εξαρτάται και από τον παράγοντα τύχη και η διάρκειά της μπορεί να φτάσει και τα 20 χρόνια. Καλό είναι να χαιρόμαστε για αυτά τα παιδιά και να καμαρώνουμε».

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